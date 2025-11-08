السيمينار الرابع لكهنة مدن القناة والبحر الأحمر .. تفاصيل

اختتم مجمع كهنة إيبارشيات محافظات القناة والبحر الأحمر أعمال السيمينار الرابع، الذي عُقد تحت عنوان “الكاهن والميل الثاني”، واستضافته إيبارشية البحر الأحمر في مقر مبيت ضيافة دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، بمشاركة نحو ٢٥٠ كاهنًا من ٢٠ إيبارشية وقطاع رعوي من مختلف أنحاء الكرازة المرقسية داخل مصر، وبحضور نيافة الأنبا إيلاريون أسقف الإيبارشية والمنظِّم للسيمينار هذا العام.

خدمة الكاهن

شارك في تقديم المحاضرات حسب ترتيب إلقائها أصحاب النيافة: الأنبا تادرس مطران بورسعيد، الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير الأنبا بولا، بالبحر الأحمر، الأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية، الأنبا بموا أسقف السويس، الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، والأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة، إلى جانب القس بفنوتيوس سليمان من مطرانية البحيرة.

تناولت محاضرات السيمينار عددًا من الموضوعات الروحية حول خدمة الكاهن وسيره في الميل الثاني، كما شملت الأيام لجان عمل وورشًا لتحفيظ الألحان شارك في تقديمها المرتل بولا منير.

واختُتم اللقاء بتبادل الدروع التذكارية بين أصحاب النيافة المشاركين، والتقاط الصور التذكارية في أجواء من المحبة.