النقل : توصيل جماعي مجاني لزوار معرض TransMEA 2025 غدًا

أعلنت وزارة النقل أنه سيتم غدًا الأحد 9 نوفمبر بدء تشغيل خدمة نقل جماعي لنقل رواد وزوار الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة "TransMEA 2025" من عدد من الميادين الرئيسية بالقاهرة إلى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، والعكس، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025.

تنسيق شامل لتسهيل حركة الزوار

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، إن التنسيق تم من خلال جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لتوفير وسائل نقل جماعي ضمن خطة تنظيمية تهدف لتيسير انتقال الزوار من مختلف مناطق القاهرة طوال فترة المعرض، الذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار "الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة".

وتنطلق الخدمة من الميادين التالية:

نادي السكة الحديد

عبد المنعم رياض

جامعة القاهرة

سفنكس بالمهندسين

سراي القبة

محطة عدلي منصور المركزية التبادلية

مواعيد الخدمة خلال أيام المعرض

الأحد 9 نوفمبر/تشرين الثاني: من الساعة 1 ظهرًا حتى 7 مساءً، برحلات تنطلق على رأس كل ساعة.

الاثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر/تشرين الثاني: من الساعة 7 صباحًا حتى 9 مساءً، برحلات أيضًا على رأس كل ساعة.



وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتوفير خدمات نقل آمنة ومنظمة لرواد المعرض، وتسهيل مشاركتهم في الفعاليات المختلفة دون الحاجة لاستخدام سيارات خاصة.

منصة وطنية للتكامل الصناعي والنقل الذكي

وتنطلق الدورة السادسة من معرض TransMEA 2025 تحت شعار "الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة"، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ومركز صناعي إقليمي.

وسيشارك في المعرض أكثر من 500 شركة عالمية ومحلية من 30 دولة، كما يضم معرضًا خارجيًا لوسائل النقل الحديثة ونماذج لتوطين الصناعة في مصر.

وتشهد هذه الدورة أيضًا إقامة المعرض السلبي للصناعة الذي يهدف لتعريف القطاع الصناعي بالاحتياجات الاستيرادية مقابل قدرات التصنيع المحلي، بما يسهم في تعزيز التكامل الصناعي وتقليل الواردات ودعم تنافسية الصناعة المصرية.