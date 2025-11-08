دبلوماسي سابق: مصر ستلعب دورًا محوريًا في ضمان العمق الأمني لغزة بالتنسيق مع شمال سيناء

قال السفير ممدوح جبر، مساعد وزير خارجية فلسطين السابق، إن مجلس الأمن الدولي توصل إلى توافق حقيقي حول مستقبل الأوضاع الأمنية في قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر ستتولى دورًا إيجابيًا ومحوريًا في ملف العمق الأمني الاستراتيجي لغزة، من خلال تنسيق مشترك مع شمال سيناء لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة.

تحقيق توازن بين المتطلبات

وأضاف جبر، خلال مداخلة عبر تطبيق Zoom مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا الدور المصري يأتي في إطار مكانتها الإقليمية الراسخة ومسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القاهرة تمتلك القدرة على إدارة هذا الملف بحكمة لتحقيق توازن بين المتطلبات الأمنية والاعتبارات الإنسانية.

وأكد الدبلوماسي الفلسطيني السابق، أن التنسيق بين القاهرة والأطراف الدولية سيكون عاملًا حاسمًا في إنجاح أي ترتيبات أمنية جديدة، خاصة في ظل الحاجة إلى ضمانات قوية تحول دون عودة التصعيد أو تهديد استقرار الحدود الجنوبية لغزة.