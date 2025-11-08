حبس عاطل ادعى سرقته بالإكراه بغرض زيادة نسب المشاهدة في القليوبية

قررت جهات التحقيق، حبس شاب 4 أيام، لاتهامه بنشر فيديو ادعى سرقته بالإكراه في القليوبية.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بتعرضه للسرقة بالإكراه بإستخدام سلاح أبيض من قِبل شخصان يستقلان دراجة نارية بإحدى المناطق بالقليوبية.

و بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو "القائم على النشر" (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) ، وبحوزته (هاتف المحمول

"الذى إدعى بسرقته منه" ) ، وبمواجهته إعترف بنشره مقطع الفيديو المشار إليه على حسابه الشخصى بمواقع التواصل الإجتماعى على خلاف الحقيقة بغرض زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعائه الكاذب.

