نادر السيد: الإبقاء على أحمد عبد الرؤوف في مصلحة الزمالك

أكد نادر السيد، حارس مرمى نادي الزمالك السابق، أن الأفضل لمصلحة الفريق هو الإبقاء على أحمد عبد الرؤوف في منصب المدير الفني، رغم الخسارة أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري بنتيجة (2-0). وأوضح السيد أن عبد الرؤوف بدأ مشروعًا فنيًا واعدًا مع الفريق، ويجب أن يحصل على الوقت الكافي لاستكماله دون التعرض لضغوط الإقالة السريعة التي اعتادها النادي في الفترات السابقة.

مشروع فني يحتاج للاستمرار

قال نادر السيد في تصريحات تليفزيونية إن الزمالك بحاجة ماسة إلى الاستقرار الفني خلال هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن تكرار تغيير الأجهزة الفنية أثر سلبًا على أداء اللاعبين وعلى هوية الفريق داخل الملعب. وأضاف أن عبد الرؤوف أثبت خلال الفترة القصيرة التي تولى فيها المسؤولية أنه يمتلك فكرًا تدريبيًا مميزًا ورؤية واضحة، وأنه يستحق الدعم من مجلس الإدارة والجماهير.

انتقادات فنية لمشاركة أحمد شريف في مركز الجناح

وتطرق نادر السيد إلى بعض الملاحظات الفنية في المباراة، حيث أبدى استغرابه من توظيف اللاعب أحمد شريف في مركز الجناح بدلًا من مركزه الأصلي كمهاجم صريح.

وأوضح أن هذا القرار قلل من فعالية اللاعب الهجومية، وأثر على قدرته في استغلال الفرص أمام مرمى المنافس، مشيرًا إلى أن توظيف اللاعبين في غير مراكزهم الطبيعية يحد من إمكاناتهم الفنية.

رسالة دعم وتفاؤل بالمستقبل

واختتم نادر السيد تصريحاته بالتأكيد أن الزمالك يمتلك عناصر مميزة قادرة على إعادة الفريق لمسار الانتصارات، شريطة الحفاظ على الجهاز الفني الحالي ومنحه الثقة والدعم الكامل. وشدد على أن البناء الحقيقي يبدأ بالاستقرار، وأن مشروع عبد الرؤوف قد يكون بداية جديدة نحو عودة الزمالك إلى منصات التتويج.



