محمد تامر: فكرنا نربط بين أجيال الموسيقى بأسلوب عصري

قال الفنان محمد تامر، عضو فرقة تلاتة أخوات، إنه يجمع بين التمثيل والموسيقى في مشواره الفني، موضحًا أنه يدرس في معهد الفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، إلى جانب التحاقه بـ معهد الموسيقى العربية لتعلّم آلة العود.

وأضاف الفنان محمد تامر، عضو فرقة تلاتة أخوات، خلال لقائه ببرنامج صاحبة السعادة، مع الاعلامية إسعاد يونس، على قناة دي إم سي، أنه تعلم مؤخرًا العزف على الجيتار من خلال مقاطع تعليمية على موقع يوتيوب، مشيرًا إلى أنه يستخدمه بأسلوب قريب من العود في الأداء الموسيقي.

وأوضح محمد تامر، أن فكرته مع فرقته جاءت من الرغبة في تقديم شيء مختلف ومبتكر، يقوم على الربط بين الأجيال الفنية القديمة والجديدة، متابعا أن: “فكرت إننا ناخد موضوع أغنية قديمة، وبعدها نختار موضوع حديث بيتكلم عن نفس القضية، ونربط بينهم كأننا بنتنقل بين الأزمنة”.

وأكد الفنان محمد تامر، عضو فرقة تلاتة أخوات، أن التجربة خرجت بشكل فني مميز ولاقت إعجاب الجمهور.



وأضاف عضو فرقة تلاتة أخوات، أن : في أول مرة نزلنا، الشارع كان فاضي وصورنا الفيديو، وبعدها لمحنا راجل بسيط جدًا وطيب، فقررنا نعمل له أغنية، ولما سمعناها طلب نغني له أغنية قديمة لمحمد عبد الوهاب.