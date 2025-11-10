برلماني: الديمقراطية تُبنى بالمشاركة فى الانتخابات البرلمانية

وجه المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان تحية قلبية للشعب المصرى العظيم على مشاركته الكبيرة والإيجابية فى انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب والتى انطلقت صباح اليوم.

وأكد النائب أن المشاركة في الانتخابات هي التعبير الحقيقي عن الديمقراطية، بينما الاكتفاء بالكلام لا يغيّر شيئًا.

وأوضح " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم أن الشعب المصري يمتلك من الوعي ما يجعله قادرًا على التمييز بين من يعمل لمصلحة الوطن ومن يسعى وراء المصالح الشخصية معتبراً الانتخابات البرلمانية بمثابة فرصة حقيقية لكل مواطن ليعبّر عن رأيه بحرية تامة.

وأضاف المهندس أمين مسعود أن المشاركة الواسعة فى هذه الانتخابات عكست للعالم كله صورة مصر القوية المستقرة، وتمنح البرلمان القادم شرعية تمثل إرادة الأمة مؤكداً أن الانتخابات البرلمانية أكدت للعالم كله أن مصر الديمقراطية ليست شعارًا بل واقعًا نعيشه بإرادتنا الحرة.