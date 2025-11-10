حبشي يتابع أعمال التطهير بترعة السلام ويستمع لمطالب المواطنين

تفقد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، إحدى أكبر محطات المعالجة في العالم، والتي تعالج مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5,6 مليون متر مكعب يوميٱ، وذلك لمتابعة سير العمل بها والتأكد من كفاءة التشغيل والإنتاج.

رافق المحافظ، خلال جولته العميد دكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد ، والمهندس كامل تويج مدير مديرية الزراعة، والمهندسة عبير عبد المطلب رئيس قطاع الموارد المائية بشرق القناة، والمهندس محمد هلال رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والمهندس شعبان فرج مدير الإدارة العامة للموارد المائية بشرق القناة وسيناء.

واستمع المحافظ، إلى شرح من مسؤولي المحطة حول مراحل المعالجة المختلفة، وأهم التقنيات الحديثة المستخدمة في تشغيل المحطة، والتي تساهم في إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة ببورسعيد وسيناء.

وأكد اللواء محب حبشي، خلال جولته أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر تمثل نقلة نوعية في مشروعات إعادة استخدام المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، مشيداً بالجهود المبذولة من القائمين على العمل لضمان استمرار كفاءة التشغيل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وشدد محافظ بورسعيد ، على أهمية المتابعة الدورية لأداء المحطة وصيانة المعدات لضمان جودة المياه المنتجة، في إطار خطة الدولة لتعزيز التنمية الزراعية ببورسعيد وسيناء، ودعم الأمن الغذائي الوطني.

حبشى يتفقد محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد

وتابع اللواء محب حبشي، أعمال تطهير ترعة السلام، وذلك خلال جولته بمنطقة ري ترعة السلام ٤/١ ، للوقوف على معدلات التنفيذ والاطمئنان على انتظام أعمال التطهير ورفع كفاءة المجاري المائية لضمان وصول مياه الري إلى الأراضي الزراعية بالكفاءة المطلوبة.

وخلال جولته، التقى المحافظ بعدد من المزارعين والمواطنين بالمنطقة، واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم بشأن بعض مشكلات الري، موجهاً بسرعة دراسة تلك المشكلات ووضع حلول عاجلة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية بقطاع الري والزراعة.

وأكد محافظ بورسعيد ، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بمنظومة الري، لما تمثله من أهمية في دعم المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مشدداً على مواصلة أعمال التطهير الدورية للترع والمصارف للحفاظ على كفاءة الشبكة المائية وتحسين الخدمة المقدمة للمزارعين.