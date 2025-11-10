قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استبعاد تريزيجيه من قائمة منتخب مصر ..تفاصيل
الوطنية للانتخابات: استبدال رئيسة لجنة في بني سويف لمرض ابنها
الوطنية للانتخابات: لا يتم استخدام الحبر الفسفورى بانتخابات مجلس النواب
حقك السياسي.. رسالة مهمة من مدير الجهاز التنفيذي للوطنية للانتخابات للناخبين
مفتي الجمهورية: مصر في عهد الرئيس السيسي أولت بالتعليم اهتماما بالغا لتجعله سلاحا في مواجهة الجهل
عضو مجلس الأهلي: زيزو لاعب كبير.. وانظروا على ما فعله بعد السوبر
المشرفون علي الانتخابات: العملية تسير بانتظام .. واقبال كثيف من الناخبين
قنا .. مفتى الجمهورية يحذر من مخاطر الشائعات خلال ندوة بأكاديمية المعلمين
انتخابات النواب 2025 .. اقبال كثيف من الناخبين على لجان إمبابة وأوسيم
بالأعلام والأغاني الوطنية.. إقبال كثيف من الناخبين على لجنة "أم المؤمنين" بالعمرانية
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير عملية التصويت في اليوم الأول
انتخابات مجلس النواب 2025 .. استئناف عملية التصويت في الجيزة بعد الاستراحة
محافظات

حبشي يتابع أعمال التطهير بترعة السلام ويستمع لمطالب المواطنين

حبشى يتفقد محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد
حبشى يتفقد محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد
محمد الغزاوى

تفقد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، إحدى أكبر محطات المعالجة في العالم، والتي تعالج مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5,6 مليون متر مكعب يوميٱ، وذلك لمتابعة سير العمل بها والتأكد من كفاءة التشغيل والإنتاج.

رافق المحافظ، خلال جولته العميد دكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد ، والمهندس كامل تويج مدير مديرية الزراعة، والمهندسة عبير عبد المطلب رئيس قطاع الموارد المائية بشرق القناة، والمهندس محمد هلال رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والمهندس شعبان فرج مدير الإدارة العامة للموارد المائية بشرق القناة وسيناء.

واستمع المحافظ، إلى شرح من مسؤولي المحطة حول مراحل المعالجة المختلفة، وأهم التقنيات الحديثة المستخدمة في تشغيل المحطة، والتي تساهم في إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة  ببورسعيد وسيناء.

وأكد اللواء محب حبشي، خلال جولته أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر تمثل نقلة نوعية في مشروعات إعادة استخدام المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، مشيداً بالجهود المبذولة من القائمين على العمل لضمان استمرار كفاءة التشغيل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وشدد محافظ بورسعيد ، على أهمية المتابعة الدورية لأداء المحطة وصيانة المعدات لضمان جودة المياه المنتجة، في إطار خطة الدولة لتعزيز التنمية الزراعية ببورسعيد وسيناء، ودعم الأمن الغذائي الوطني.

حبشى يتفقد محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد

وتابع اللواء محب حبشي، أعمال تطهير ترعة السلام، وذلك خلال جولته بمنطقة ري ترعة السلام ٤/١ ، للوقوف على معدلات التنفيذ والاطمئنان على انتظام أعمال التطهير ورفع كفاءة المجاري المائية لضمان وصول مياه الري إلى الأراضي الزراعية بالكفاءة المطلوبة.

وخلال جولته، التقى المحافظ  بعدد من المزارعين والمواطنين بالمنطقة، واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم بشأن بعض مشكلات الري، موجهاً بسرعة دراسة تلك المشكلات ووضع حلول عاجلة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية بقطاع الري والزراعة.

وأكد محافظ بورسعيد ، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بمنظومة الري، لما تمثله من أهمية في دعم المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مشدداً على مواصلة أعمال التطهير الدورية للترع والمصارف للحفاظ على كفاءة الشبكة المائية وتحسين الخدمة المقدمة للمزارعين.

بورسعيد بحر البقر ترعة السلام أخبار محافظة بورسعيد

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

اغفر ذنوبك كلها

13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

الدردير

الدردير: دفاع الأهلي الأسوأ في تاريخ

الاهلي

نجم الإمارات السابق: شعبية الأهلي أكبر من الزمالك

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

