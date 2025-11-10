هل اقترب موعد وجود رئيسة وزراء في مصر؟ الدكتورة سوسن بدر تجيب

وجه الإعلامي يوسف الحسيني، سؤالا إلى الدكتورة سوسن بدر، رئيس تحرير مجلتي البيت ونصف الدنيا، وقال فيه "هل أصبح هناك يوم قريب يكون فيه رئيسة الوزراء في مصر سيدة؟

وقالت الدكتورة سوسن بدر، في برنامج "نواب البرلمان" على قناة "المحور"، إن هذا الأمر طرح فيه أكثر من اسم سيدة لشطارتهم وإخلاصهم للملفات الموكلين بها.

وأشارت إلى أن انطباعها كامرأة فإنها تعتقد أن المرأة المسئولة عن ملفات من هذا النوع تخطت هذه النقطة ولا تنشغل بمنافسة الرجل، فإنها تنافس نفسها وتتحدى نفسها، كما تتحدى الظروف التي من شأنها قد يعتذر البعض عن تولي هذه الملفات.

وتابعت: شوفنا نماذج نسائية كتير ابتدت بملفات محدودة وكملت ونجحت وأضيف لها ملفات أخرى.