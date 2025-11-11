الصحة: الخط الساخن (105) يستقبل 5064 مكالمة خلال أكتوبر 2025

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 5064 مكالمة عبر الخط الساخن الموحد (105) خلال شهر أكتوبر 2025، محققة نسبة إنجاز في الاستجابة لجميع الاتصالات بلغت 100%.

وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير منصة مركزية شاملة للخدمات الصحية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتسهيل التواصل مع المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أبرز المكالمات شملت:

• حول التطعيمات واللقاحات

• طلبات كارت الخدمات المتكاملة

• طلبات العلاج على نفقة الدولة

• استفسارات عن طوارئ الدم، الرعايات، الحضانات، الألبان، التكليف، الوحدات الصحية، اللجان الطبية، والشكاوى.

وأشار «عبدالغفار» إلى استمرار الارتفاع الملحوظ في عدد المكالمات مقارنة بالأشهر السابقة، مما يعكس:

• نجاح الحملات التوعوية لتعريف المواطنين بالخط الساخن

• تزايد وعي المواطنين بالخدمات الصحية وآليات الحصول عليها

• فعالية توحيد قنوات التواصل عبر (105)، مما يقلل التشتت ويسرّع الاستجابة.

وأكد «عبدالغفار» أن الخط الساخن يُعد ركيزة أساسية لتلبية احتياجات المواطنين، حيث يعمل مجانًا على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع، ويغطي خدمات الرعاية الحرجة والعاجلة، منها:

• أسرة الحروق

• الحضانات

• أكياس الدم ومشتقاته

• مبادرة جلطات القلب الحادة والسكتات الدماغية

• استقبال الشكاوى

استمرار الارتفاع الملحوظ في عدد المكالمات

وأشار «عبدالغفار» إلى استمرار الارتفاع الملحوظ في عدد المكالمات مقارنة بالشهور السابقة، مما يعكس نجاح الجهود التوعوية لتعزيز معرفة المواطنين بالخط الساخن الموحد (105)، وتزايد وعي المواطنين بالخدمات الصحية المقدمة وطرق الحصول عليها، فضلاً عن توحيد قنوات التواصل عبر الخط الساخن، مما يعزز سرعة الاستجابة ويحد من التشتت، ويعكس التزام الوزارة بتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الثقة بين المواطن والنظام الصحي، بما يتماشى مع رؤية «مصر 2030» نحو الرعاية الصحية الشاملة.

وأكد «عبدالغفار» أن هذه الجهود تُجسد التزام الوزارة بتحسين جودة الخدمات الصحية، تعزيز الثقة بين المواطن والمنظومة الصحية، وتحقيق رؤية مصر 2030 للرعاية الصحية الشاملة والميسرة للجميع.