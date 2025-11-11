قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عقب التتويج بالسوبر.. شوبير يكشف خطة الأهلي لدعم الفريق
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن استمرار أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك
التعليم تطلق برنامجًا لرفع كفاءة التوجيه الفني
موقع أمريكي: احتياطيات مصر ترتفع مع انتعاش السياحة وتحويلات المغتربين
الطلاق لم يمح الذكريات.. آن الرفاعي تحتفظ بصورها مع كريم محمود عبد العزيز على إنستجرام
قرار رسمي من الكاف يخص مباراة المصري وزيسكو بكأس الكونفدرالية
كلية الطب بالقوات المسلحة .. صرح وطني وإنجازات عالمية
الحبس شهر للإعلامي توفيق عكاشة بسبب 225 ألف جنيه متجمد نفقة لطفله
إمبابة كلها في الشارع.. الأهالي يودعون إسماعيل الليثي بالدموع والدعاء
انتهاك جديد .. الاحتلال يعتدي على طاقم إسعاف الهلال الأحمر في بيت لحم
إمبابة كلها في الشارع.. الأهالي يودعون المطرب اسماعيل الليثي بالدموع والدعاء
منذ الدقائق الأولى لانتخابات النواب 2025 | كبار السن يتقدمون الصفوف .. والمنظمون يقدمون الدعم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الوطنية للانتخابات: تنازل مرشح واحد بمطروح دون تأثير على العملية الانتخابية

المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات
المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات
إسراء صبري

كشف المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة لم تتلق سوى حالة واحدة فقط من طلبات التنازل بمحافظة مرسى مطروح، موضحا أن الطلب تم تقديمه قبل نحو خمسة أو ستة أيام من منتصف فترة الدعاية الانتخابية.

وأضاف بنداري خلال مداخلته الهاتفية على قناة اكسترا نيوز، أن مجلس إدارة الهيئة قرر قبول التنازل رسميا، وتم إعلان القرار في جميع المقار واللجان الانتخابية المعنية، لافتا إلى أن اسم المرشح المتنازل ظل مدرجا في أوراق الاقتراع لأن التنازل قدم بعد طباعة الأوراق بالفعل.

وأشار إلى أن رؤساء اللجان القضائية تلقوا تعليمات واضحة بتنبيه الناخبين داخل اللجان إلى هذا الأمر لتفادي أي لبس، موضحا أن اسم المرشح كان في نهاية ورقة الاقتراع، ما قلل من احتمالات حدوث ارتباك بين الناخبين.

وأكد على أن الهيئة لم تتلق أي طلبات تنازل أخرى، وأن العملية الانتخابية سارت بانضباط كامل وفق القواعد القانونية المنظمة، دون أن يتأثر سيرها أو نزاهتها.

