بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة.. القضاء على أخطر التشكيلات العصابية بقنا

نجحت الأجهزة الأمنية فى القضاء على تشكيل عصابى شديد الخطورة من متجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة ومصرع عناصره عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا بمشاركة قطاع الأمن العام قيام عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة يضم (6 عناصر جنائية – محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى 42 جناية أبرزها "قتل ، شروع فى قتل ، إتجار بالمواد المخدرة ، إتجار بالأسلحة النارية ، سرقة بالإكراه، حريق عمد ، مقاومة سلطات") بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة نقادة بقنا مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى .. حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرعهم .. وضبط بحوزتهم ( 5,5 كيلو جرام من المواد المخدرة متنوعة "حشيش ، شابو" -

7 بنادق آلية – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.