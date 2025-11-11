خطوة بخطوة .. طريقة تحضير العدس

يعد العدس من الأكلات التي يعشقها الكثير خصوصًا مع بداية فصل الشتاء كما تفضلها الكثير من ربات البيوت لانها اكلة اقتصادية وفي نفس الوقت لا تحتاج لوقت طويل من أجل تحضيرها

قدمت الشيف فاطمة أبو خاتي طريقة تحضير العدس الأصفر

المقادير :

شعرية.

1 كوب عدس.

جزر.

طماطم.

بصل.

بطاطس.

ثوم.

ماء ساخن.

صلصة.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملح.

كمون.

فلفل أسود.



طريقة تحضير العدس الأصفر :

1- نقوم بغسل العدس الأصفر جيدا مع نقعه في الماء لمدة ساعة كاملة.

2- ثم نضع العدس الأصفر في وعاء به كمية مناسبة من الماء ويترك حتى الغليان.

3-نقوم باضافة جميع الخضروات إلى العدس مع التقليب جيدا.

4- قومي بتهدئة النار على العدس مع إضافة شرائح الثوم ومعجون الطماطم والكمون والملح والفلفل الأسود إلى العدس، واتركيه لمدة ساعة.

5- ثم ضعي جميع المكونات في الخلاط الكهربائي وامزجيهم معا.

6- الخطوة التالية هي وضع المكونات مرة أخرى في الوعاء على النار للغليان.

7- تقديم العدس على المائدة ساخنا.