احتفالية خامس أيام نهضة الشهيد العظيم مارجرجس بدير المحروسة

تحت رعاية صاحب الغبطة والقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أقيمت فعاليات خامس أيام نهضة الشهيد العظيم مارجرجس بديره بالمحروسة.

نهضة الشهيد مارجرجس

شارك في الاحتفالية نيافة الحبر الجليل الأنبا شاروبيم، مطران كرسي قنا وتوابعها ورئيس دير الشهيد مارجرجس بالمحروسة، ونيافة الحبر الجليل الأنبا أغناطيوس، الأسقف العام لإيبارشية قنا، ونيافة الحبر الجليل الأنبا بيشوي، أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها.

شهدت الاحتفالية صلاة رفع بخور عشية، وتقديم كورال To Pray لباقة متميزة من الترانيم الروحية، كما ألقى نيافة الأنبا بيشوي الكلمة الروحية، وقدّم القمص كيرلس صبري مجموعة من معجزات الشهيد العظيم مارجرجس.

واختتمت الفعاليات بالدعاء ، بأن تظل بركة الشهيد العظيم مارجرجس حاضرة مع جميع المؤمنين.