قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيزيرا «ميعرفش» وزير الرياضة.. محمد صلاح: أرفض موقف «زيزو» مع هشام نصر
بدء تجربة التدريس المشترك بين حقوق عين شمس وكلية القانون بجامعة إسيكس البريطانية
كولومبيا تعلّق تعاونها الاستخباراتي مع واشنطن احتجاجًا على الضربات الأمريكية في «الكاريبي»
محمد صلاح: شيكو بانزا ليس على مستوى الزمالك.. و«عبدالرؤوف» تولى المهمة في ظروف صعبة
لماذا يزداد الإقبال على التصويت بانتخابات النواب في المناطق غير الحضارية؟.. «الشناوي» يجيب
الدفاع الجوي الروسي يعترض طائرة مسيرة أوكرانية متجهة إلى موسكو
موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة
خروج تاريخي للجواز الأمريكي من قائمة «الأقوى عالميًا».. و«باسبور» عربي يُحقق إنجازًا غير مسبوق
حسين الشحات يُوجّه رسالة لـ أكرم توفيق.. ماذا قال؟
وليد عبداللطيف: استمرار عبدالرؤوف مع الزمالك «صعب».. والحل في الأجنبي
بعد انتهاء التصويت.. موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى والإعادة في انتخابات النواب 2025
أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فتح: فرنسا تلعب دورا محوريا في دعم حل الدولتين وتعافي غزة

غزة
غزة
هاني حسين

قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن فرنسا لعبت دورًا محورياً خلال الفترة الأخيرة، وخصوصًا بعد الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي لمصر، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، واعتبر هذه الزيارة انطلاقة مهمة لتنامي الموقف الفرنسي الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه، وحل شامل وعادل قائم على حل الدولتين والشرعية الدولية.

وأشار دولة، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى الجهود الفرنسية المبذولة لوقف العدوان والحرب والحفاظ على هذا المسار في جميع مراحله، مؤكدًا أن فرنسا كانت شريكًا للمملكة العربية السعودية في تشكيل التحالف الدولي لدعم حل الدولتين، والذي أسفر عن مؤتمر نيويورك على هامش الاجتماعات العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما أصبح ورقة مهمة على طريق الحل العادل والشامل.

وأوضح المتحدث أن التنسيق الجاري بين فرنسا والفلسطينيين والدول العربية، وفي مقدمتها مصر، يهدف إلى الانتقال من المرحلة الأولى للاتفاق إلى المراحل التالية، المتعلقة بإعادة الإعمار والتعافي المبكر، وإدارة الشأن الفلسطيني عبر السيادة الفلسطينية والمؤسسات الوطنية.

وأكد أن نجاح هذه المراحل يتطلب مواقف متناسقة عربيًا ودوليًا، مشددًا على أن حركة فتح ترغب في نجاح الاتفاق والانتقال إلى مراحله الأخرى بطريقة تضمن حلًا شاملًا وعادلاً قائمًا على حل الدولتين وإعلان نيويورك والشرعية الدولية، وليس حلًا يقتصر على قطاع غزة فقط، مضيفًا أن الهدف هو تمكين غزة من التعافي واستقبال المساعدات الإنسانية التي تلبي احتياجاته، مع ضمان تحقيق حل حقيقي ومستدام للشعب الفلسطيني.

غزة قطاع غزة فلسطين فرنسا اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد تيمور و هيدي كرم

ما علاقة زوج مي عز الدين بـ هيدي كرم

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

صورة أرشيفية

ضربات برق ورعد.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات جوية فى هذا الموعد

الفنان محمد صبحي

بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص

مصطفي مدبولي

3.5 مليار دولار خلال أيام | رئيس الوزراء يزف خبرا سارا للجميع

ابن يقتل والدته

ابن يقتل والدته في شبرا الخيمة .. ما القصة؟

تقلبات جوية

أمطار متفاوتة الشدة.. تقلبات جوية وطقس سيء بعد غد الخميس

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب 2025

"الجبهة الوطنية" يؤكد نزاهة وشفافية انتخابات مجلس النواب 2025

أعضاء مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية

الحسيني أمينا لصندوق اتحاد المهن الطبية .. وسالم وحمدي عضوين بالمجلس

فرق المتابعة والرصد التابعة لائتلاف نزاهة

ائتلاف نزاهة يشيد بكفاءة الإجراءات التنظيمية بانتخابات النواب 2025

بالصور

هل تُسبّب الماتشا تساقط الشعر؟ خبراء التغذية يكشفون الحقيقة وأبرز الفئات الأكثر تأثرًا

مخاطر الإفراط في شرب الماتشا
مخاطر الإفراط في شرب الماتشا
مخاطر الإفراط في شرب الماتشا

أخطاء يومية تدمر مناعة طفلك .. احترس من الوقوع فيها

أخطاء يومية تُضعف مناعة الأطفال
أخطاء يومية تُضعف مناعة الأطفال
أخطاء يومية تُضعف مناعة الأطفال

مرسيدس تكشف عن أحدث سيارة كهربائية بقوة 500 حصان

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

مشروبات صباحية تساعدك على التحكم في ضغط الدم .. دراسات تؤكد فعاليتها

مشروبات صباحية تساعد في التحكم في ضغط الدم
مشروبات صباحية تساعد في التحكم في ضغط الدم
مشروبات صباحية تساعد في التحكم في ضغط الدم

فيديو

هبة توفيق

هبة توفيق تكشف سر ابتعادها عن الفن 9 سنوات: رجعت لقيت كل اللي أعرفهم اختفوا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد