فتح: فرنسا تلعب دورا محوريا في دعم حل الدولتين وتعافي غزة

قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن فرنسا لعبت دورًا محورياً خلال الفترة الأخيرة، وخصوصًا بعد الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي لمصر، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، واعتبر هذه الزيارة انطلاقة مهمة لتنامي الموقف الفرنسي الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه، وحل شامل وعادل قائم على حل الدولتين والشرعية الدولية.

وأشار دولة، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى الجهود الفرنسية المبذولة لوقف العدوان والحرب والحفاظ على هذا المسار في جميع مراحله، مؤكدًا أن فرنسا كانت شريكًا للمملكة العربية السعودية في تشكيل التحالف الدولي لدعم حل الدولتين، والذي أسفر عن مؤتمر نيويورك على هامش الاجتماعات العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما أصبح ورقة مهمة على طريق الحل العادل والشامل.

وأوضح المتحدث أن التنسيق الجاري بين فرنسا والفلسطينيين والدول العربية، وفي مقدمتها مصر، يهدف إلى الانتقال من المرحلة الأولى للاتفاق إلى المراحل التالية، المتعلقة بإعادة الإعمار والتعافي المبكر، وإدارة الشأن الفلسطيني عبر السيادة الفلسطينية والمؤسسات الوطنية.

وأكد أن نجاح هذه المراحل يتطلب مواقف متناسقة عربيًا ودوليًا، مشددًا على أن حركة فتح ترغب في نجاح الاتفاق والانتقال إلى مراحله الأخرى بطريقة تضمن حلًا شاملًا وعادلاً قائمًا على حل الدولتين وإعلان نيويورك والشرعية الدولية، وليس حلًا يقتصر على قطاع غزة فقط، مضيفًا أن الهدف هو تمكين غزة من التعافي واستقبال المساعدات الإنسانية التي تلبي احتياجاته، مع ضمان تحقيق حل حقيقي ومستدام للشعب الفلسطيني.