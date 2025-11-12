1600 .. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر ارتفع بنحو 1600 جنيها مسجلا 44،120 ألف جنيه.

ارتفعت أسعار الذهب شهدت أرتفاع قوي على المستويين العالمي والمحلي منذ تعاملات الاثنين.

وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع، مدعومةً بتزايد الرهانات على إعادة فتح الحكومة الأمريكية.

ما يشير إلى إمكانية حدوث انتعاش للنشاط الاقتصادي وتدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل

وارتفعت أسعار الذهب أمس الثلاثاء بنحو 25 جنيها، بعد أن ارتفعت 150 جنيهًا خلال تعاملات أول أمس الإثنين

عالميًا، ارتفع الذهب الفوري إلى 4143 دولارًا للأوقية بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 23 أكتوبر عند 4149 دولارًا.

قال الدكتور فاروق سوسة، رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بجولدمان ساكس، أن النظرة التقليدية إلى الذهب باعتباره أداة للتحوط أو ملاذاً آمناً لم تعد هي المحرك الأساسي لارتفاعه في الوقت الحالي.

وأوضح أن ما يقود السوق فعلياً هو قصة "فك الدولرة”، هناك رغبة من الحكومات والمؤسسات في إيجاد وسائل لتخزين الثروة بعيداً عن الدولار، والذهب هو المستفيد الرئيسي من هذا الاتجاه.

سعر الذهب في مصر اليوم الاربعاء 12-11-2025

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 12-11-2025، بعد ارتفاعها إلى ما يقرب من 200 جنيه خلال يومين.



بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4129 دولارا



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4727 جنيها للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5515 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24



أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6303 جنيها.



سعر الجنيه الذهب اليوم



وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 44،120 ألف جنيه.



وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.