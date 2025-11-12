قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كولومبيا تعلّق تعاونها الاستخباراتي مع واشنطن احتجاجًا على الضربات الأمريكية في «الكاريبي»
محمد صلاح: شيكو بانزا ليس على مستوى الزمالك.. و«عبدالرؤوف» تولى المهمة في ظروف صعبة
لماذا يزداد الإقبال على التصويت بانتخابات النواب في المناطق غير الحضارية؟.. «الشناوي» يجيب
الدفاع الجوي الروسي يعترض طائرة مسيرة أوكرانية متجهة إلى موسكو
موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة
خروج تاريخي للجواز الأمريكي من قائمة «الأقوى عالميًا».. و«باسبور» عربي يُحقق إنجازًا غير مسبوق
حسين الشحات يُوجّه رسالة لـ أكرم توفيق.. ماذا قال؟
وليد عبداللطيف: استمرار عبدالرؤوف مع الزمالك «صعب».. والحل في الأجنبي
بعد انتهاء التصويت.. موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى والإعادة في انتخابات النواب 2025
أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء
دعاء الفجر المستجاب لمن يطلب خيري الدنيا والآخرة.. ردده بقلب خاشع
مدبولي: مصر الأولى إفريقيًا في سرعة الإنترنت وثاني أرخص دولة في تكلفة الخدمة بالقارة
برلمان

بعد انتهاء التصويت.. موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى والإعادة في انتخابات النواب 2025

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
أميرة خلف

اختتمت أمس الثلاثاء أعمال التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعد يومين من المشاركة الفعلية للمواطنين في اللجان الانتخابية بمختلف محافظات الجمهورية .

وبعد انتهاء التصويت بالمرحلة الأولى، يترقب الشارع المصري موعد إعلان النتائج الرسمية، وفق الجدول الزمني المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي.


ومن المقرّر أن تبدأ عقب الإغلاق مباشرة عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية، على أن يتم تجميع النتائج وإرسالها إلى اللجان العامة، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.


موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى


وتُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى يوم 20 نوفمبر 2025، بعد الانتهاء من أعمال الحصر العددي ومراجعة المحاضر النهائية للجان العامة، وفق ما هو محدد في الجدول الزمني الرسمي للانتخابات.

موعد جولة الإعادة


في الدوائر التي لم تُحسم فيها النتائج من الجولة الأولى، تُجرى جولة الإعادة وفق المواعيد التالية:

التصويت للمصريين في الخارج: يومي 7 و8 ديسمبر 2025.

التصويت داخل مصر: يومي 9 و10 ديسمبر 2025.
 

وتُعلن النتائج النهائية للمرحلة الأولى وجولة الإعادة يوم 18 ديسمبر 2025، على أن تبدأ بعدها مباشرة استعدادات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.

انتخابات مجلس النواب انتخابات إعلان نتيجة المرحلة الأولى تصويت

أخطاء يومية تُضعف مناعة الأطفال
مرسيدس
مشروبات صباحية تساعد في التحكم في ضغط الدم
أبرز الطرق الآمنة للتخلص من الناموس داخل المنزل
