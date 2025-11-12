كشف غموض الحرائق المجهولة بقرية في كفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع مديالأمن العام، لغز الحرائق المجهولة التي شهدتها قرية عقلة القبلية التابعة لمركز سيدي سالم، خلال الأيام الماضية.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة طالب يبلغ من العمر 16 عامًا، وألقت المباحث القبض عليه، وأحيل إلى جهات التحقيق.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من مركز شرطة سيدي سالم بنشوب عدة حرائق بقرية عقلة القبلية واعتقاد الأهالي أنها بسبب أعمال السحر.

وجه اللواء محمد فوزي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الحرائق والتوصل إلى مرتكبيها.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة "ع . ا" 16 عامًا طالب وأنه قام بإشعال النيران مستخدماً قداحة.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 27071 جنح مركز شرطة سيدي سالم لسنة 2025، وأخطرت جهات التحقيق.