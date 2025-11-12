قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غدًا.. البحوث الإسلاميَّة يعقد اللقاء الـ34 مِن فعاليَّات مبادرة معًا لمواجهة الإلحاد
حسن الخطيب.. يفتتح فعاليات الدورة التاسعة من معرض ديستنيشن أفريقيا
سفير عُمان: نستهدف دعم المستثمرين المصريين بعمان.. وفتح آفاق الاستثمار بمصر أمام العمانيين
التعليم: مصر لا تعاني من عجز معلمين ونسبة حضور الطلاب 87.7%
مسئول بوزارة الخارجية: روسيا مستعدة لاستئناف مفاوضات السلام مع أوكرانيا
محافظ مطروح: رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع مياه الأمطار
تغطية شاملة لجميع المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل في هذا الموعد
سرقة فنية في دمشق.. 6 قطع ذهبية تختفي من المتحف الوطني
وزيرة التخطيط: شراكات دولية بـ 9 مليار دولار 25% منها عبارة عن منح
نفاد جميع مواعيد حجز جلسات كايرو برو-ميت خلال 12 ساعة فقط من فتح باب التسجيل
وزير الصحة: التعليم والتدريب ركيزة أساسية لتنمية رأس المال البشري
وزير الصحة: الثقافة والهوية ركيزتان للتنمية البشرية المستدامة
محافظات

محافظ أسيوط: استرداد أكثر من 2266 مترا مربعا و397 فدانا

إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نجاح الأجهزة التنفيذية في استرداد 2266 متر مربع و397 فدان و11 قيراط و12 سهم، المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء الرامية للحفاظ على الرقعة الزراعية ومكافحة البناء المخالف واسترداد حقوق الدولة.

إزالة 37 حالة تعدي في 6 مراكز

وأشار المحافظ إلى أن الحملات أسفرت عن إزالة 37 حالة تعدي في 6 مراكز وحيين هم: منفلوط، ساحل سليم، الفتح، أبنوب، أسيوط، ديروط، بالإضافة إلى حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط. وشهدت العملية تنسيقًا كاملًا بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية، تحت إشراف وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة برئاسة أحمد سيد طلبة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بقيادة يحيى زكريا أبو رحمة، مع الاستعانة بمعدات المراكز والأحياء لضمان تنفيذ الإزالات بدقة وانضباط.

وأوضح المحافظ أن الإزالات شملت 14 حالة تعدي على أراضي تقنين إصلاح زراعي وتعمر بمركز أبنوب، و9 حالات بمركز ديروط على أراضي تقنين إصلاح زراعي، و6 حالات بمركز أسيوط، وحالتين بمركز ساحل سليم، بالإضافة إلى حالة واحدة بمركزي منفلوط والفتح، فضلاً عن 3 حالات متغيرات مكانية بحي غرب، وحالة أخرى بنطاق حي شرق مدينة أسيوط. مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة الصارمة لاسترداد الأراضي المتعدي عليها وتطبيق القانون بكل حزم وردع المخالفين.

واختتم محافظ أسيوط تصريحه بدعوة المواطنين للتعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدٍ أو بناء مخالف عبر الخط الساخن (114)، أو الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعتها أولًا بأول.

