الفشل الكلوي.. أعراضه وطرق الوقاية منه

ولاء خنيزي

الفشل الكلوي يحدث عندما تفقد الكليتان قدرتها على أداء وظائفهما بشكل كافٍ للحفاظ على حياة الشخص، ويصل الضرر في هذه الحالة إلى فقدان 85-90% من وظائف الكلى، ويعتبر المصابون بالمرحلة الخامسة من مرض الكلى المزمن في مرحلة الفشل الكلوي النهائي، وفقًا لموقع "National Kidney Foundation".

أعراض الفشل الكلوي

قد لا يشعر بعض الأشخاص بأي أعراض في المراحل المبكرة من مرض الكلى، لكن مع تقدم الحالة تظهر علامات واضحة مثل:

  • قلة التبول أو انعدامه
  • جفاف الجلد والحكة
  • التعب المستمر وصعوبة التركيز
  • تورم أو خدر في الأطراف مثل الذراعين والساقين والكاحلين والقدمين
  • آلام أو تشنجات في العضلات
  • ضيق التنفس
  • الغثيان والقيء وفقدان الشهية
  • مشاكل في النوم

الكلى الصحية تقوم بإزالة الفضلات والسوائل الزائدة من الجسم، وضبط توازن الأملاح والمعادن، وتنظيم ضغط الدم، وتكوين خلايا الدم الحمراء، والحفاظ على قوة العظام، وعند إصابتها بالفشل الكلوي تتراكم الفضلات والسوائل مما يؤدي إلى ظهور الأعراض السابقة.

طرق علاج الفشل الكلوي

لا يوجد علاج نهائي للفشل الكلوي، لكن هناك عدة خيارات لتحسين حياة المرضى:

غسيل الكلى

غسيل الكلى الدموي: يستخدم جهازًا اصطناعيًا لتنقية الدم من الفضلات والسوائل

غسيل الكلى البريتوني: يعتمد على بطانة البطن لإزالة الفضلات والسوائل

زراعة الكلى

تتمثل في استبدال الكلية المصابة بكلى سليمة تعمل على استعادة وظائف الجسم الحيوية.

الإدارة المحافظة

تهدف إلى تحسين جودة الحياة وإدارة الأعراض بدون الحاجة لغسيل الكلى أو الزراعة، مع مراعاة نمط الحياة والحالة الصحية العامة للمريض.

الأدوية والمكملات لمرضى الفشل الكلوي

قد يحتاج المرضى لأدوية أو مكملات لعلاج بعض المضاعفات، وتشمل:

  • الحديد
  • الكالسيوم
  • فيتامين د
  • أدوية لتنظيم مستويات الفوسفور أو البوتاسيوم

كما قد تتطلب حالة المريض تعديل جرعات بعض الأدوية، لأن بعض الأدوية قد تتراكم أو تُزال بسرعة أثناء جلسات الغسيل.

نصائح هامة للحفاظ على صحة الكلى للمرضى

  1. التحكم في ضغط الدم
  2. ضبط مستويات السكر في الدم
  3. تقليل تناول الملح
  4. تجنب مسكنات الألم من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية
  5. تناول البروتين بشكل معتدل
  6. الحصول على لقاح كورونا والإنفلونزا السنوي

خطوات للوقاية من أمراض الكلى

  1. ممارسة الرياضة بانتظام
  2. الحفاظ على الوزن الصحي
  3. اتباع نظام غذائي متوازن
  4. الإقلاع عن التدخين
  5. شرب كمية كافية من الماء
  6. مراقبة مستويات الكوليسترول
  7. إجراء فحص طبي سنوي
  8. متابعة جميع التطعيمات
  9. معرفة التاريخ الطبي للعائلة
