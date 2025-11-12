5 قرى تسقط بيد الروس.. وأوكرانيا تبرر الانسحاب

أعلن الجيش الأوكراني، يوم الثلاثاء، انسحابه من خمس قرى في منطقة زابوريجيا جنوبي البلاد، عقب معارك عنيفة مع القوات الروسية التي تواصل الضغط على الجبهات الشرقية والجنوبية.

5 قرى تسقط بيد الروس.. وأوكرانيا تبرر الانسحا

ووفقا لتقرير عرضته فضائية “العربية”، ذكرت مجموعة جيش الجنوب الأوكراني عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن قرى يابلوكوفي وريفنوبيليا وسولودكي الواقعة شمال شرق مدينة هولايبولي، تشهد معارك ضارية منذ أيام، مشيرةً إلى أن قرار الانسحاب جاء بعد تدمير جميع الملاجئ والتحصينات الميدانية بفعل القصف المدفعي الروسي الكثيف.

وأفاد مراقبون عسكريون بأن القوات الروسية أحرزت تقدماً ملحوظاً في هذا القطاع من الجبهة، مؤكدين أن الجيش الروسي انتصر في عدة مواقع استراتيجية خلال الساعات الأخيرة.

وتأتي هذه التطورات بينما تواصل القوات الأوكرانية التراجع ببطء ولكن بثبات تحت الضغط الروسي، خصوصًا في منطقتي خاركيف ودونيتسك شرقي البلاد، في وقتٍ تتكثف فيه الدعوات الغربية لتقديم دعم عسكري عاجل لكييف لوقف التقدم الروسي.

مسئول بوزارة الخارجية: روسيا مستعدة لاستئناف مفاوضات السلام مع أوكرانيا

نقلت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية عن مسؤول بوزارة الخارجية قوله اليوم الأربعاء إن روسيا مستعدة لاستئناف مفاوضات السلام مع أوكرانيا في إسطنبول.

ولم تُعقد أي محادثات وجهاً لوجه بين الجانبين منذ لقائهما في المدينة التركية في 23 يوليو.

ونقلت تاس عن المسؤول، أليكسي بوليشوك، قوله إن المسؤولين الأتراك حثوا على استئناف مفاوضات السلام.

وقال: "الفريق الروسي مستعد لذلك، الكرة في الملعب الأوكراني".

وترفض أوكرانيا تأكيدات الكرملين بأنها مسؤولة عن تعثر عملية السلام، مع اقتراب الحرب من نهاية عامها الرابع.

في اجتماع 23 يوليو، الذي استمر 40 دقيقة فقط، اقترح الجانب الأوكراني عقد اجتماع في أغسطس بين الرئيس فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الكرملين لاحقًا إن بوتين مستعد للقاء زيلينسكي، ولكن في موسكو فقط - وهو شرط رفضته كييف.



