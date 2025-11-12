10 صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين

تصدر اسم أحمد تيمور التريند عبر موقع جوجل خلال ساعات قليلة، وذلك بعد إعلان النجمة مي عز الدين عقد قرانها عليه في حفل بسيط جمع العائلتين فقط بعيدًا عن عدسات الكاميرات والأضواء.



من هو زوج مى عز الدين؟

زوج مي عز الدين الجديد هو أحمد تيمور خليل طييي صيدلي ومعالج غذائي ويتابعه الآلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولد في مدينة الإسكندرية، ويُعرف بين أصدقائه ومتابعيه بحبه الشديد لمدينته الساحلية التي يعتبرها مصدر راحته وإلهامه.

تخرّج أحمد تيمور في كلية الصيدلة، لكنه اتجه لاحقًا إلى مجال التغذية العلاجية واللياقة البدنية، حيث اكتسب شهرة واسعة كمستشار تغذية يقدم نصائح علمية بأسلوب بسيط عبر حساباته على السوشيال ميديا.



وأعلنت الفنانة مي عز الدين زواجها مساء امس بشكل مفاجئ على شخص من خارج الوسط الفني يدعى أحمد تيمور.

وانهالت المباركة و الفرح حول خبر زواج مى عز الدين من احمد تيمور من جميع الفنانين.

وفي هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صور زوج مي عز الدين.