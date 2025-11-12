قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وفد من قيادات الطائفة الإنجيلية يتفقد أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بأسيوط

وفد من قيادات الطائفة الإنجيلية يزور الدير المحرق
وفد من قيادات الطائفة الإنجيلية يزور الدير المحرق
ميرنا رزق

بدعوة من اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، قام وفد من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، بالنيابة عن الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بزيارة رسمية إلى محافظة أسيوط، لمتابعة أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة وتفقّد المواقع الدينية والتاريخية المدرجة ضمن برنامج الزيارة.

وكان في استقبال الوفد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وعدد من قيادات المحافظة، حيث رحّب بالزيارة التي تعكس عمق العلاقات الوطنية وروح التعاون بين مؤسسات الدولة ومختلف مكوّنات المجتمع المصري.

تماسك وطني عميق

ومن جانبه، وجّه الدكتور القس أندريه زكي رسالة شكر وتقدير إلى سيادة المحافظ، قائلاً: "نُثمّن هذه الزيارة الرائعة والمتميزة التي تعبّر عن تماسك وطني عميق له جذوره في التاريخ والحاضر والمستقبل. كما نُقدّر الجهود المخلصة المبذولة في تطوير مسار العائلة المقدسة، هذا المشروع الذي يُجسّد رسالة مصر الحضارية والروحية للعالم، ويؤكد قيم التسامح والتعايش التي نعتز بها جميعًا."

وأعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم بما تمّ إنجازه من أعمال تطوير، مؤكدين أن المشروع يعكس المكانة التاريخية والروحية لمسار العائلة المقدسة، ويُبرز ما تتميّز به محافظة أسيوط من مقوّمات ثقافية ودينية وسياحية تضعها على خريطة السياحة الدينية العالمية.

كما ثمّن المشاركون حُسن التنظيم ودقّة الترتيبات التي رافقت الزيارة، مشيرين إلى أن المتابعة الميدانية المستمرة من قِبل أجهزة المحافظة أسهمت في تحقيق نتائج متميّزة في مختلف مراحل التنفيذ.

واستهل الوفد جولته بزيارة دير الأمير تادرس الشطبي المعلق بجبل منفلوط؛ إذ كان في استقبالهم الأنبا ثاؤفيلس، أسقف منفلوط، الذي عبر عن تقديره لجهود المحافظ في تطوير الطرق المؤدية إلى المناطق الدينية وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة لراحة الزائرين، وأشاد الوفد بالتنظيم الراقي للرحلة الجوية والخدمات المجانية المقدمة على متن الطائرة، معتبرين التجربة نقلة نوعية في السياحة الداخلية الدينية في مصر.

وشملت الزيارة أيضًا دير الشهيد مارمينا العجائبي بجبل أبنوب، إذ قدم الرهبان شرحا تفصيليا حول القيمة الأثرية والروحية للدير، الذي يعد من أهم المواقع المسيحية في الشرق الأوسط، لما يحتويه من كنائس وأبراج أثرية فريدة، وأكد أعضاء الوفد أن أسيوط تملك من المقومات ما يجعلها وجهة عالمية للباحثين عن الروحانية والتاريخ في آن واحد وفي محطة بالغة الأهمية ضمن الزيارة، التقى الوفد في دير المحرق بالقوصية مع سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، أنجلينا رابخورست، التي كانت تزور الدير في إطار اهتمامها بمسار العائلة المقدسة كمشروع تراثي عالمي.

وفي ختام الزيارة، أكدت قيادات الطائفة الإنجيلية أن مسار العائلة المقدسة يمثّل رمزًا عالميًا للتسامح والسلام، وأن الجهود الوطنية المبذولة لإحياء هذا التراث الديني العريق تُجسّد عمق التعايش الإنساني الذي تميّزت به مصر عبر تاريخها الطويل.

محافظ أسيوط الطائفة الإنجيلية القس أندريه زكي مسار العائلة المقدسة

