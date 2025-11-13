قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المغرب تمنح الجماهير المصرية تأشيرة دخول مجانية لحضور كأس أمم أفريقيا
والد ضحية المنوفية: ابنتي كانت حافظة للقرآن وتتمتع بسيرة طيبة
مصر تطلق أول أتوبيس برمائي في الشرق الأوسط من ضفاف النيل
لماذا لا يجوز قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. الإفتاء توضح الحكمة
الأهلي يدخل سباق التعاقد مع حامد حمدان.. وبتروجت يحدد شرطه الأساسي
جوزيف عون: ننتظر الرد الإسرائيلي عبر واشنطن.. وحقوق المودعين خط أحمر
قلبي بيتقطع عليهم.. والد ضحايا حادث إسماعيل الليثي يروي تفاصيل الواقعة
مازيراتي وألفا روميو.. سيارات جديدة لنقل الأعضاء والدم بشكل عاجل في الكارابينييري الإيطالي
السيارة اتقلبت مرتين.. شاهد عيان يروي تفاصيل حادث إسماعيل الليثي
الاحتلال يفرج عن أربعة أسرى فلسطينيين من قطاع غزة
علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خطوات هامة للحفاظ على غطاء محرك السيارة؟

للحفاظ علي غطاء محرك السيارة
للحفاظ علي غطاء محرك السيارة
إبراهيم القادري

تتكون السيارات من العديد من الأجزاء الهامة ومن ضمنها غطاء المحرك، وبالتالي يجب الحفاظ على غطاء المحرك والحفاظ على نظافته عن طريق الغسيل المنتظم وتجنب الرواسب.

 للحفاظ علي غطاء محرك السيارة

ويجب التأكد من أن المحرك بارد قبل التنظيف، وينصح بتغطية المكونات الكهربائية، وتطبيق حماية إضافية مثل الشمع أو الأفلام الواقية للطلاء، ويجب عمل الصيانة الدورية لضمان أفضل أداء.

- الحماية الخارجية للطلاء

 للحفاظ علي غطاء محرك السيارة

الغسيل المنتظم

اغسل السيارة بانتظام لمنع تراكم الأتربة والأوساخ التي قد تسبب خدوش في الطلاء.

وضع شمع السيارات

يجب وضع طبقة من شمع السيارات بشكل دوري لحماية الطلاء من العوامل الجوية وزيادة لمعانه.

استخدام أفلام الحماية أو الطبقات السيراميكية

 للحفاظ علي غطاء محرك السيارة

من الضروري ان يتم استخدام أفلام حماية الطلاء من الخدوش والصدمات البسيطة.

تجنب أشعة الشمس المباشرة

يفضل ركن السيارة في مكان مظلل أو استخدام غطاء مخصص لحمايتها من الشمس والأتربة.

- تنظيف غطاء المحرك

التأكد من برودة المحرك

انتظر حتى يبرد المحرك تمامًا قبل البدء بالتنظيف لتجنب الحروق وتلف المكونات.

تغطية المكونات الكهربائية

 للحفاظ علي غطاء محرك السيارة

قم بتغطية الأجزاء الكهربائية الحساسة مثل المولد والبطارية وأي أسلاك مكشوفة بأكياس بلاستيكية لمنع دخول الماء والرطوبة.

استخدام منظفات مناسبة

استخدم منظفات شحوم المحرك المخصصة واتبع التعليمات المدونة على العلبة.

رش المنظف

رش مزيل الدهون على المحرك واتركه لمدة من 3 إلي 5 دقائق حسب درجة الاتساخ.

استخدام الفرشاة

 للحفاظ علي غطاء محرك السيارة

استخدم فرشاة لتنظيف المناطق المتسخة وإزالة الدهون الصعبة، واستخدم فرش صغيرة للمناطق الضيقة.

غسل المحرك بالماء

اشطف المحرك بلطف باستخدام خرطوم ماء بضغط منخفض، مع التأكد من عدم إزالة الأغطية البلاستيكية.

- الصيانة الوقائية للمحرك

تغيير الزيت بانتظام

يعد تغيير الزيت بانتظام من أهم العوامل للحفاظ على سيولة أجزاء المحرك ومنع تلفها.

الحفاظ على نظام التبريد

تأكد من وجود الكمية المناسبة من سائل التبريد لضمان عمل نظام التبريد بكفاءة.

 للحفاظ علي غطاء محرك السيارة

تغيير شمعات الإشعال والأسلاك

قم بتغيير شمعات الإشعال والأسلاك في الوقت المناسب للحفاظ على أداء المحرك.

استبدال فلتر الوقود

استبدل فلتر الوقود بانتظام لتنقية الوقود من الشوائب والرواسب التي قد تضر المحرك.

فحص السيور

تأكد من حالة السيور المطاطية وتأكد من أنها تعمل بشكل جيد .

الأجزاء الهامة المحرك الحماية الخارجية للطلاء وضع شمع السيارات الطبقات السيراميكية أشعة الشمس المباشرة تنظيف غطاء المحرك شمعات الإشعال تراكم الأتربة والأوساخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

فتاة جسر السويس

مش هعمل فيه محضر.. تصالح فتاة جسر السويس مع والدها

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

وزير التربية والتعليم

بعد حبس طالبة بسبب المصروفات|وضع مدرسة “نيو كابيتال” تحت إشراف التعليم وإحالة المسئولين للتحقيق

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| العلاقة بين الكركديه وضغط الدم.. كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟

انتخابات مجلس النواب

لمتابعة انتخابات النواب.. زيارة وفد البرلمان العربي بمدرسة عثمان بن عفان الابتداىية بإمبابة

انتخابات مجلس النواب

إقبال كثيف من السيدات على لجان الاقتراع في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025

بالصور

للبنات والشباب.. جيلي باندينو 2010 بسوق المستعمل

جيلي باندينو 2010
جيلي باندينو 2010
جيلي باندينو 2010

أسهل طريقة لعمل صوص البرجر والبصل المكرمل

أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل
أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل
أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل

بالأسود.. هنادى مهنا وزوجها من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

بالاسود..هنادى مهنا وزوجها من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
بالاسود..هنادى مهنا وزوجها من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
بالاسود..هنادى مهنا وزوجها من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

مازيراتي وألفا روميو.. سيارات جديدة لنقل الأعضاء والدم بشكل عاجل في الكارابينييري الإيطالي

مازيراتي إم سي بيورا وألفا روميو جوليا كوادريفوليو
مازيراتي إم سي بيورا وألفا روميو جوليا كوادريفوليو
مازيراتي إم سي بيورا وألفا روميو جوليا كوادريفوليو

فيديو

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد