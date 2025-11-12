بعد علقة موت من أب لابنته.. حقك تقاضي الأب والأم بالقانون.. اعرف حقك

تصالحت فتاة جسر السويس التي ظهرت في مقطع فيديو بمدخل عقار أثناء تعدي والدها عليها، مع والدها وشقيقتها بعدما رفضت تحرير محضر فيهم.

يتساءل العديد من المواطنين ..هل يحق للابن مقاضاة والده أو والدته بسبب سوء المعاملة في القانون المصري وفي تلك السطور نرصدها لكم :

-المادة 289 من قانون العقوبات المصري تعاقب على تعذيب أو إيذاء الأطفال حتى لو كان الفاعل هو الأب وإذا تعرض الابن لعنف بدني شديد يحق له أو لأي شخص آخر التقدم ببلاغ ضد الأب ويمكن معاقبة الأخير بالسجن.

كما أنه يحث رفع دعوى نفقة على الأب إذا امتنع الأب عن الإنفاق على ابنه رغم قدرته المالية، يحق للابن رفع دعوى مطالبة بالنفقة وفقًا للمادة 18 من قانون الأحوال الشخصية

كما يحق إسقاط الولاية عن الأب في حالات خطيرة إذا ثبت أن الأب يُعرّض حياة ابنه للخطر أو يمارس ضده عنفًا شديدًا، يمكن للأم أو أحد الأقارب طلب إسقاط الولاية عنه وفقًا للمادة 96 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996

القصة الكاملة لـ فيديو فتاة جسر السويس

قررت جهات التحقيق في القاهرة اخلاء سبيل والد فتاة جسر السويس بكفالة مالية 1000 جنيه بعد تصالحهم، ورفض الفتاة تحرير محضرا ضد والدها أو شقيقتها وأن الخلافات كانت بسبب مشاكل أسرية بينهما.

حيث انتشر مقطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك متضمنا مشاجرة بين شخص وفتاة مع فتاة أخرى وقيام الشخص والفتاة بالتعدي على الثانية، والشخص برطم رأسها في حائط بمدخل العقار.

حيث تبين من تحريات أجهزة المباحث في القاهرة أن المتهم والد الفتاة وأنها كانت لدى شقيقتها في ذات العقار ورفضت العودة معه فقام بالتعدي عليها في مدخل العقار وبعد سقوطها فر هاربا.

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي متضمنا تعدي شخص على فتاة في مدخل عقار ورطم رأسها في الحائط وسقوطها أرضا.

وبالفحص تبين أن الواقعة في منطقة جسر السويس بالقاهرة ولم يتم تحرير محضر بها وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم الظاهر في مقطع الفيديو وتحرر المحضر اللازم وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.