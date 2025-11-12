يسرا: الفن أعظم هدية لي.. وتعلمت منه كل شيء في الحياة

قالت الفنانة يسرا، إن الفن بالنسبة لها يمثل "أعظم هدية" في حياتها، مشيرة إلى أنه كان المدرسة الأولى التي تعلمت منها كل شيء عن الحياة والناس والدنيا.

جاءت تصريحات يسرا، خلال لقاء خاص مع قناة “DMC” على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث أعربت عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات المهرجان هذا العام، مشيدة بدوره في دعم السينما المصرية والعربية وإبراز المواهب الجديدة.

وقالت يسرا في حديثها: “الفن علّمني الحب والصبر والرحمة، وخلاني أفهم الناس أكتر، وكل شخصية قدمتها؛ كانت درس جديد في حياتي”.

واختتمت النجمة حديثها، بالتأكيد على فخرها بانتمائها لعالم الفن، الذي تعتبره رسالة سامية قبل أن يكون مهنة، مؤكدة أن الفن الحقيقي يترك أثراً لا يُنسى في قلوب الناس.