مستشفى دمياط العام تحصل على الاعتماد الدولى من الجمعية البريطانية



هنأ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد عبد الخالق، ومستشفى دمياط العام، لحصولها على الاعتماد الدولى لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات من الجمعيه البريطانية .

وأكد " محافظ دمياط " أن هذا الاعتماد يعكس الجهود المتميزة التى قامت بها المديرية والمستشفى لتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة ومكافحة العدوى .

وأشاد " الدكتور أيمن الشهابى " بهذا الإنجاز الذى يُعد إضافة جديدة للقطاع الصحى ،و يعكس كذلك ما تشهده مستشفيات المحافظة من تطور مستمر ، لتقديم أفضل الخدمات الطبية و العلاجية للمواطنين.

ووجه " المحافظ " الشكر إلى مديرية الصحة ووفريق العمل بمستشفى دمياط العام على ما يقدمونه من جهود مخلصة ساهمت فى تحقيق هذا التميز ، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم الدعم المستمر إلى القطاع الصحى بما يساهم فى تعزيز جودة الخدمات المقدمة.