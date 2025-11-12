قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم
الحسيني: منتدى الاستثمار المصري الخليجي يدشن مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي
بنداري: شكاوى انتخابات مجلس النواب بمسقط رأس المترشحين تتعلق بحرص المواطنين على المشاركة
الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يعلن التصنيف العالمي للأندية: بيراميدز يتفوق على الأهلي
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض مع الأفوكادو؟
برلمانية: زيادة أيام الدراسة خطوة ضرورية لتخريج جيل أكثر وعيا وانضباطا
جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته
«المصرية لحقوق الإنسان»: لابد من ضمانات عملية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية على أرض الواقع
من كنيسة مارجرجس بخماروية.. البابا تواضروس يتحدث عن "رب الأوقات"
تحليل أبعاد "الوقت" الأربعة في عظة البابا تواضروس
محافظات

مستشفى دمياط العام تحصل على الاعتماد الدولى من الجمعية البريطانية

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي


هنأ  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد عبد الخالق،  ومستشفى دمياط العام،  لحصولها على الاعتماد الدولى لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات من الجمعيه البريطانية  .

وأكد " محافظ دمياط " أن هذا الاعتماد يعكس الجهود المتميزة التى قامت بها المديرية والمستشفى لتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة ومكافحة العدوى .

وأشاد " الدكتور أيمن الشهابى " بهذا الإنجاز الذى يُعد إضافة جديدة للقطاع الصحى ،و يعكس كذلك ما تشهده مستشفيات المحافظة من تطور مستمر ، لتقديم أفضل الخدمات الطبية و العلاجية للمواطنين.

ووجه " المحافظ " الشكر إلى مديرية الصحة ووفريق العمل بمستشفى دمياط العام على ما يقدمونه من جهود مخلصة ساهمت فى تحقيق هذا التميز ، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم الدعم المستمر إلى القطاع الصحى بما يساهم فى تعزيز جودة الخدمات المقدمة.

دمياط محافظ دمياط ايمن الشهابي المستشفى

