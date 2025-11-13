الزمالك يستقر على استمرار أحمد عبدالرؤوف.. وتعيين مدرب جديد بالجهاز المعاون

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على دعم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة أحمد عبدالرؤوف، المدير الفني الحالي، من خلال تعيين مدرب جديد ضمن الطاقم المعاون، وذلك بعد الاتفاق على استمرار عبدالرؤوف في منصبه خلال المرحلة المقبلة.

وكشف مصدر داخل النادي أن عبدالرؤوف رحب بالمقترح وأبدى مرونة كاملة في اختيار الاسم الأنسب، حيث يناقش مسؤولو النادي حاليًا عددًا من المرشحين، تمهيدًا للاستقرار على أحدهم والإعلان الرسمي عن القرار قبل انطلاق منافسات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك فضّلت منح عبدالرؤوف الثقة الكاملة لقيادة الفريق في الفترة الحالية، دون التسرع في التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، تماشيًا مع رؤية المدير الرياضي للنادي، خاصة أن الفريق سيخوض ثلاث مباريات فقط قبل فترة التوقف الطويلة المقررة بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

ويستعد الزمالك خلال هذه المرحلة لخوض مواجهات قوية أمام زيسكو الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي في بطولة الكونفدرالية، بالإضافة إلى مباراة سموحة في الدوري الممتاز، على أن تكون نتائج هذه اللقاءات الثلاثة حاسمة في تحديد مصير عبدالرؤوف واستمراره على رأس القيادة الفنية للفريق الأبيض.