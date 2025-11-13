صلاح يتحدى ماني وأوسيمين لخطف الحذاء الذهبي في أمم أفريقيا 2025

وضعت تقارير صحفية إنجليزية النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر المقبل وحتى يناير 2026.

وجاء محمد صلاح في قائمة المرشحين بجانب مجموعة من أبرز نجوم القارة السمراء، يتصدرهم فيكتور أوسيمين مهاجم منتخب نيجيريا ونادي جالاتا سراي التركي، وساديو ماني نجم منتخب السنغال ونادي النصر السعودي، إلى جانب الثنائي المغربي يوسف النصيري وأيوب الكعبي.

وأشارت التقارير إلى أنه رغم البداية المتواضعة لمحمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم، إلا أن فرصه تبقى قوية في المنافسة على لقب الهداف، متوقعةً أن يقدم النجم المصري أداءً مميزًا في البطولة القارية المقبلة.

وأسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا. ويستهل "الفراعنة" مشوارهم في البطولة بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر المقبل.

يُذكر أن منتخب مصر يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد سبعة ألقاب، كان آخرها عام 2010 في أنجولا.

وفي سياق متصل، سلطت صحيفة "سوكر لادوما" الجنوب أفريقية الضوء على استعدادات المنتخب المصري للبطولة، مشيرةً إلى أن المدير الفني حسام حسن يعوّل بشكل كبير على الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش من أجل استعادة اللقب الغائب منذ 15 عامًا وتعزيز الرقم القياسي في عدد مرات التتويج.

وأكدت الصحيفة أن محمد صلاح، الذي حقق جميع الألقاب الممكنة على مستوى الأندية مع ليفربول، لا يزال يسعى لتحقيق حلمه الأكبر وهو التتويج بكأس الأمم الأفريقية مع منتخب بلاده. وأضافت أن صلاح يأمل في استعادة بريقه مع المنتخب بعد بداية غير مقنعة للموسم الحالي، حيث سجل خمسة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة خلال 16 مباراة حتى الآن.