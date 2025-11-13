محافظ الأقصر والقيادات الأمنية يزورون دير مارجرجس بالرزيقات لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط

قام المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، اليوم الخميس، بزيارة دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات في مدينة أرمنت غرب المحافظة، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال السنوي بالدير، الذي يُعد من أكبر وأهم المناسبات الدينية المسيحية بمحافظة الأقصر وصعيد مصر.

ورافق محافظ الأقصر خلال الزيارة وفد رفيع من القيادات التنفيذية والأمنية، ضم اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء محمد الصاوي مدير أمن الأقصر، واللواء جميل حسن حكمدار المديرية، ورؤساء المراكز والمدن، وعدداً من القيادات التنفيذية والشعبية ومديري الإدارات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب رجال الدين الإسلامي والعمد والمشايخ الذين حرصوا على مشاركة الإخوة الأقباط فرحتهم.

وكان في استقبالهم وفد اللجنة الباباوية المشرفة على دير مارجرجس بالرزيقات، وعلى رأسهم نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها والمشرف العام على الدير، ونيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص وتوابعها، ونيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، إلى جانب نيافة الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، والراهب القمص توماس الرزيقي أمين الدير، والراهب القس فام الرزيقي مسئول أمن الدير.

وخلال الزيارة، قدّم المهندس عبد المطلب عمارة التهنئة لجميع الأقباط قائلاً: “يسعدني أن أشارككم هذه المناسبة المباركة التي تجسّد أسمى معاني المحبة والوحدة الوطنية التي تجمع المصريين جميعًا، مسلمين ومسيحيين، تحت راية وطن واحد يسوده الإخاء والسلام. إن دير مارجرجس بالرزيقات يعد رمزًا للتسامح والتاريخ العريق الذي نفتخر به جميعًا في الأقصر، وأدعو الله أن يديم على مصرنا الغالية الأمن والاستقرار والمحبة بين أبنائها”.

وأكد محافظ الأقصر حرص الدولة على دعم كل مظاهر التعايش السلمي وتعزيز قيم المواطنة الحقيقية، مشيرًا إلى أن زيارة الدير تأتي في إطار التواصل الدائم مع جميع فئات المجتمع ومشاركتهم مناسباتهم المختلفة.

يُذكر أن احتفال دير الشهيد مارجرجس الروماني بجبل الرزيقات يجذب سنويًا أكثر من مليون زائر من مختلف المحافظات، وتُقدَّم خلاله خدمات روحية ورعوية متكاملة تشمل القداسات اليومية ومجموعات التربية الكنسية والأنشطة الروحية للزوار والمقيمين داخل الدير.