ضبط 20 كيلو MDMA .. المادة المخدرة لأقراص الحفلات الصاخبة XTC
بدون عناء وبالتقسيط .. طريقة الاستعلام وسداد قيمة مخالفات المرور 2025
خطاب بجامعة القاهرة.. رئيس كوريا الجنوبية يزور مصر الأربعاء المقبل
مرحاض أمريكا الذهبي معروض للبيع في مزاد .. وسعره بوزنه
أمطار ورياح.. أجواء شتوية لطقس غدا السبت| تفاصيل كاملة
نقوش أثرية تؤكد تعاطي المصريين القدماء للأفيون
المنيا .. استقرار الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي
أطلق عليه الرصاص وضربه بضهر المسدس..اعترافات المتهم بإنهاء حياة موظف الإسكندرية
بتوع السمنة غلبونا.. تعليق صادم من نجم الزمالك بسبب حسام حسن
الشرطة السويدية تعلن سقوط قتلى وجرحى في اصطدام حافلة ذات طابقين بمحطة حافلات في ستوكهولم
تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين
الكرسي مش بيدوم لحد.. أبلة فاهيتا تقدم برنامج الحكاية بدلا من عمرو أديب
تحديث هواتف بيكسل .. رسائل ذكية وإدارة تلقائية للصور بالذكاء الاصطناعي

أعلنت جوجل عن إطلاق تحديث نوفمبر لهواتف بيكسل، والذي يحمل معه حزمة من الميزات الذكية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتطبيقات Maps وPhotos وMessages. 

وجاء التحديث فريداً على مستوى الهواتف الذكية، إذ يعزز تجربة المستخدم اليومية ويقدم أدوات جديدة تسهّل تنفيذ المهام بسرعة ودقة.

تحديثات Photos: تنظيم تلقائي وذكاء في البحث

يقدم تطبيق Photos خيارات تنظيم تلقائية للصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، مثل فرز الصور حسب الأماكن والأحداث وإنشاء ألبومات ذكية دون تدخل المستخدم. ويستطيع التطبيق الآن اقتراح تحرير الصور تلقائياً وتحسين جودة اللقطات عبر خوارزميات متطورة متوافقة مع أحدث إصدارات بيكسل.

خرائط جوجل: تنقل أسرع وتنبؤ دقيق

أما في تطبيق Maps، فقد جلب التحديث قدرات توقع أوقات الذروة المرورية بناءً على حركة المستخدم وتاريخه الشخصي، مع توفير تنبيهات لحظية للمناطق المزدحمة واقتراح طرق بديلة. 

كما أصبحت الخرائط الآن قادرة على تحديد المواقع المفضلة للمستخدم وتقديم توصيات حصرية للأنشطة القريبة، بفضل الذكاء الاصطناعي التنبؤي.

رسائل أكثر ذكاءً وتفاعلاً

وفي تطبيق Messages، أضافت جوجل تقنيات الرد الذكي ومقترحات تلقائية للردود على الرسائل، بجانب تحسين ميزة تصنيف الرسائل الهامة وإمكانية تنظيم المحادثات حسب الأولوية. 

ويتم ذلك عبر تحليل السياق والمحتوى، وسط حرص الشركة على حماية الخصوصية والبيانات الشخصية.

تأتي هذه التحديثات لتضع أجهزة بيكسل في مقدمة الابتكار التقني في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يعزز مكانة جوجل كمنافس رئيسي ويمنح المستخدمين تجربة شخصية متميزة تجمع بين السهولة والسرعة والدقة في التعامل مع تطبيقاتهم اليومية.

