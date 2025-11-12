أخبار التكنولوجيا.. بسعر معقول.. إليك أفضل هاتف اقتصادي بالأسواق في 2025 وأبل تستعد لإطلاق مزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي فما القصة؟

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بسعر معقول.. إليك أفضل هاتف اقتصادي بالأسواق في 2025

إذا كنت تبحث عن هاتف اقتصادي بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف ZTE الاقتصادي القادم والذي يأتي بتصميم مألوفًا بعض الشيء.

تشير الصور المسربة حديثًا لهاتف Blade V80 Vita إلى أن الشركة قد استوحت تصميمه من طرازات iPhone 17 Pro من Apple .

يستخدم هاتف Blade V80 Vita وحدة كاميرا كاملة العرض بثلاث كاميرات وفلاش LED مثبت في أقصى اليمين، وهو نفس المكان تقريبًا الذي وضعت فيه Apple هذه الكاميرا في هاتف 17 Pro Max

روبوت محادثة ..أبل تستعد لإطلاق مزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي فما القصة؟

تتضمن خطط الذكاء الاصطناعي لشركة أبل لعام 2026 تحديثات رئيسية، والتي تأمل الشركة أن تنجح فبعد مرور أكثر من عام على وعدها بإطلاق نسخة مُحسّنة من تطبيق Siri، لم تُصدر Apple بعد أي ميزة رئيسية مُدعّمة بالذكاء الاصطناعي وبعيدا عن جميع التأخيرات، لدى الشركة فلديها العديد من الخططٌ الكبيرة للذكاء الاصطناعي لعام ٢٠٢٦، بما في ذلك تحديث تطبيق الصحة.

تأكد من تحديث جهازك.. ميزة جديدة ينتظرها مستخدمي الأجهزة اللوحية |ما هي؟

ميزة جديدة ستحصل عليها أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية من هواوي MateBook قريبًا وهي ميزة تعدد الشاشات مع نظام HarmonyOS 6.0 .

تعد هذه الميزة متاحة حاليًا للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر فقط. وتخطط الشركة الآن لتوفير هذه الميزة المفيدة لأجهزة MatePad.

ومن المتوقع أن يُقدّم نظام HarmonyOS 6.0 ميزات الشاشات المتعددة لأجهزة هواوي اللوحية والكمبيوتر الشخصي