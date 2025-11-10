إستراتيجية جديدة: Uber تعتمد الذكاء الاصطناعي لصناعة تجربة مستخدم "استثنائية" عالمياً

بدأت شركة Uber في تطبيق مشروعها الجديد "تجربة العمر" عالميًا، والذي يهدف لإعادة ابتكار تجربة المستخدم من خلال استغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.

ويستند المشروع إلى تفعيل خوارزميات ذكية في تطبيق Uber ترصد سلوكيات واختيارات العملاء لتقديم خدمات أكثر تخصيصًا وتجاوبًا مع الاحتياجات الفردية.

مزايا تفاعلية وتوصيات لحظية لكل مستخدم

بحسب البيان الرسمي، ستوفر خاصية الذكاء الاصطناعي الجديدة اقتراحات مخصصة لكل مستخدم عند كل رحلة، مثل اختيار السيارة الأنسب، وتقديم توصيات فورية حول الوجهات أو العروض المتوفرة في المنطقة التي يتواجد بها الراكب. كما ستتيح أدوات الذكاء الحرص على تذكير المستخدم بتفاصيل أو تفضيلات سبق أن اختارها.

أتمتة الدعم الفني والحماية عبر تحليل متطور للسلوك

تعمل الأنظمة الجديدة أيضًا على أتمتة الدعم الفني والرد على استفسارات العملاء بشكل فوري ودقيق، مع القدرة على اكتشاف المخاطر أو السلوكيات غير الاعتيادية خلال الرحلات، لتوفير طبقة إضافية من الحماية ومكافحة الاحتيال بذكاء اصطناعي متطور.

دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في خارطة الطريق المستقبلية

صرحت Uber أنها ستواصل الاستثمار في أبحاث الذكاء الاصطناعي، خاصة في تطوير أنظمة تعلم الآلة والرؤية الحاسوبية لتحسين التجارب المستقبلية للركاب والسائقين على حد سواء. وتُعد هذه المبادرة الأوسع في تاريخ الشركة نحو التحول الكامل إلى أنظمة ذكية خدمية.

تعد استراتيجية Uber الجديدة مثالًا على تحوّل خدمات النقل الذكي إلى عصر التجربة الفردية المصاغة بالذكاء الاصطناعي، ما يبشر بجيل جديد من الخدمات الشخصية الفائقة والكفاءة في تلبية توقعات العملاء حول العالم.