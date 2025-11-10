قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد وصول بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة.. وزير المالية: قريبا جدا
احذر.. انتحال اسم الغير عند الإدلاء بصوتك بانتخابات النواب 2025
لا تنتحل صوتا ليس لك.. القانون يحذر من المساس بنزاهة التصويت بانتخابات النواب 2025
دعاء دوام النعمة.. كلمات مستجابة من سُنة النبي
اليوم.. محاكمة المتهمين في واقعة الفعل الفاضح أعلى المحور
زيكر تكشف النقاب عن X موديل 2026.. بمدى 530 كم
الشيوخ الأمريكي يعقد جلسة استثنائية وسط تفاؤل حذر بقرب إنهاء أطول إغلاق حكومي
خبير مصرفي: الاحتياطي النقدي في مصر وصل إلى 50 مليار دولار بعد أن كان 16 في 2014
الصلاة على النبي.. أفضل 3 صيغ تفتح لك أبواب الخير
التابوت الفضي للملك بسوسنس الأول يجذب زوار المتحف المصري بالتحرير
كوريا الشمالية تتوعد واشنطن بخطوات هجومية بعد محادثات أمنية مع سيول
تكنولوجيا وسيارات

إستراتيجية جديدة: Uber تعتمد الذكاء الاصطناعي لصناعة تجربة مستخدم "استثنائية" عالمياً

Uber
Uber
احمد الشريف

بدأت شركة Uber في تطبيق مشروعها الجديد "تجربة العمر" عالميًا، والذي يهدف لإعادة ابتكار تجربة المستخدم من خلال استغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.

 ويستند المشروع إلى تفعيل خوارزميات ذكية في تطبيق Uber ترصد سلوكيات واختيارات العملاء لتقديم خدمات أكثر تخصيصًا وتجاوبًا مع الاحتياجات الفردية.

مزايا تفاعلية وتوصيات لحظية لكل مستخدم

بحسب البيان الرسمي، ستوفر خاصية الذكاء الاصطناعي الجديدة اقتراحات مخصصة لكل مستخدم عند كل رحلة، مثل اختيار السيارة الأنسب، وتقديم توصيات فورية حول الوجهات أو العروض المتوفرة في المنطقة التي يتواجد بها الراكب. كما ستتيح أدوات الذكاء الحرص على تذكير المستخدم بتفاصيل أو تفضيلات سبق أن اختارها.

أتمتة الدعم الفني والحماية عبر تحليل متطور للسلوك

تعمل الأنظمة الجديدة أيضًا على أتمتة الدعم الفني والرد على استفسارات العملاء بشكل فوري ودقيق، مع القدرة على اكتشاف المخاطر أو السلوكيات غير الاعتيادية خلال الرحلات، لتوفير طبقة إضافية من الحماية ومكافحة الاحتيال بذكاء اصطناعي متطور.

دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في خارطة الطريق المستقبلية

صرحت Uber أنها ستواصل الاستثمار في أبحاث الذكاء الاصطناعي، خاصة في تطوير أنظمة تعلم الآلة والرؤية الحاسوبية لتحسين التجارب المستقبلية للركاب والسائقين على حد سواء. وتُعد هذه المبادرة الأوسع في تاريخ الشركة نحو التحول الكامل إلى أنظمة ذكية خدمية.

تعد استراتيجية Uber الجديدة مثالًا على تحوّل خدمات النقل الذكي إلى عصر التجربة الفردية المصاغة بالذكاء الاصطناعي، ما يبشر بجيل جديد من الخدمات الشخصية الفائقة والكفاءة في تلبية توقعات العملاء حول العالم.

بالاسم.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

برقم البطاقة.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

الإعلامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو

ارشيفية

بحضور مترجم ومندوب السفارة.. إخلاء سبيل 3 سائحين تجردوا من ملابسهم بجوار الهرم الأكبر

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر

لماذا تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر نائب رئيس الزمالك؟.. إليك التفاصيل

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر طبي.. الفنان اسماعيل الليثي حالته حرجة وغير مستقرة لليوم الثالث

مباراة الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر والقنوات الناقلة بالترددات

موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025 للعاملين في الدولة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025 للعاملين في الدولة

شوبير

من غير هاردلك.. شوبير يوجه رسالة لعمرو أديب

بن شرقي

هشام حنفي: ديانج تألق هجوميًا وبن شرقي أحرز هدفًا عالميًا في السوبر المصري

الاهلي

أحمد رضا: سعيد بتواجدي في قائمة الأهلي والمنافسة مع النجوم الكبار

بالصور

مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46

أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان

احمد خالد صالح وهنادي مهنا
شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

شبيه جعفر العمدة
عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
وفاة عروس

وفاة عروس بعد ساعات من زفافها تهز السوشيال ميديا

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

