مصرع 4 أشخاص في الإستهداف الأمريكي لسفينة تهريب مخدرات بالكاريبي
عالية المهدي: أرفض الدعم النقدي لهذه الأسباب.. الموارد البشرية طاقة جبارة يجب الاستفادة من تصديرها | فيديو
ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي
نجوم الفن والإعلام يشاركون خيري رمضان الاحتفال بزفاف نجله عمر | صور
سلمى الشيمي تعلن عقد قرانها وتخفي وجه العريس | صور
مؤمن زكريا يوجه رسالة مؤثرة.. "لو حد زعلان مني يسامحني"
فضل الصلاة على النبي.. عبادة تجمع خيرات الدنيا ونعيم الآخرة
بقوة 440 حصانًا.. أودي SQ5 بتعديل مميز من ABT | صور
حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول.. شعبة الاتصالات تعلن مفاجأة
أبل تطلق iOS 19.2 التجريبي الثاني.. تحسينات جديدة مذهلة
ترامب : الولايات المتحدة ستجري تجارب نووية قريبا جدا
تعديلات جديدة على جدول الجولة الخامسة في دوري الكرة الطائرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تسريب صادم: iPhone 18 Pro Max قد يحطم رقما قياسيا سلبيا للغاية

احمد الشريف

شهدت الأيام الأخيرة تسريبات مثيرة حول هاتف iPhone 18 Pro Max المرتقب، حيث أشار خبراء وصحفيون تقنيون إلى احتمالية تحطيم الجهاز رقمًا قياسيًا سلبيًا يتمثل في ظهور أكبر عدد من العيوب التصنيعية في تاريخ هواتف آبل الحديثة.

تتنوع المشكلات المتوقعة بين تغيّر لون الإطار المعدني بسرعة، وظهور خطوط غير مرغوبة على الشاشة، وصولًا إلى أعطال في مستشعرات الكاميرا مع الاستخدام المكثف.

عيوب تصنيعية تهدد سمعة آبل

ورغم أن هواتف آيفون لطالما ارتبطت بالجودة العالية والاعتمادية، إلا أن تقارير متعددة توقعت أن يكون iPhone 18 Pro Max استثناءً غير محمود. 

وأكدت مصادر مطلعة أن اختبار أول دفعة من الأجهزة لدى بعض المراجعين أظهر مشكلات واضحة بمجرد استخدام الجهاز لبضعة أيام، ما زاد التساؤلات حول عمليات الرقابة والجودة.

ردة فعل المستخدمين والمراقبين

تداولت منصات التواصل الاجتماعي ومواقع متابعة الأجهزة الذكية صوراً وأوصافاً لمختلف العيوب، حيث أبدى كثير من العملاء المحتملين تخوفهم من اقتناء الهاتف فور صدوره. 

ويرى الخبراء أن على المستخدمين التريث حتى تصدر آبل تحديثات رسمية أو حلول للمشاكل قبل اتخاذ قرار الشراء، خاصة أن الجهاز يعد الأعلى سعراً في سلسلة آيفون حتى الآن.

توقعات المستقبل وهل تتدارك آبل الموقف؟

يراهن بعض المحللين على قدرة آبل في معالجة الأخطاء من خلال تحديثات برامجية وتصحيحات تصنيعية مع الدفعات الجديدة، فيما يؤكد آخرون أن الضرر الذي لحق بصورة آبل قد ينعكس نتائج سلبية على مبيعات الشركة لهذا العام.

يثير iPhone 18 Pro Max جدلاً واسعاً قبل إطلاقه رسمياً في الأسواق، في ظل تحذيرات الخبراء وانتقادات المستخدمين لظهور عيوب خطيرة مبكراً، الأمر الذي يضع آبل أمام اختبار حقيقي لاستعادة ثقة جمهورها وضمان جودة منتجاتها المستقبلية.

