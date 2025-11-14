روسيا: الاستخبارات الأوكرانية جندت 4 أشخاص للتخطيط لمحاولة اغتيال مسئول كبير

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، قالت إن الاستخبارات الأوكرانية جندت 4 أشخاص للتخطيط لمحاولة اغتـ ـيال مسؤول روسي.

أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 26 في هجمات بالمسيرات على العاصمة كييف الليلة الماضية.

وفي وقت لاحق ؛ تصدّت الدفاعات الأوكرانية لهجوم روسي واسع على العاصمة كييف، وفق ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل اليوم الجمعة.

وأفاد مراسل القناة بسماع دوي انفجارات متفرقة في أنحاء كييف، مؤكداً أن القوات الروسية استهدفت العاصمة بصواريخ "كينجال" الفرط صوتية.