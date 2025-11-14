بسبب السلاح الأمريكي لـ تايوان.. الصين: سنفعل ما يلزم للدفاع عن سيادتنا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الصين، قالت إن مبيعات الأسلحة الأمريكية لـ تايوان انتهاك صارخ لمصالحنا وسيادتنا.

وكشفت الصين، أننا سنفعل ما يلزم للدفاع عن سيادتنا.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الولايات المتحدة وافقت على بيع قطع غيار طائرات مقاتلة لـتايوان مقابل 330 مليون دولار، حيث ستكون هذه أول صفقة من نوعها منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير، بحسب "رويترز".

وقال البنتاجون في بيان: "ستعزز عملية البيع المقترحة قدرة المتلقي على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال الحفاظ على الجاهزية التشغيلية لأسراب طائرات إف-16 وسي-130"، وغيرها من الطائرات.