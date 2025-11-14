بينهم امرأة حامل.. تفاصيل الهجوم الواسع على كييف

قال غيث مناف مراسل القاهرة الإخبارية في كييف، إن «آخر حصيلة رسمية تشير إلى إصابة 15 شخصاً بينهم امرأة حامل، إضافة إلى مقتل شخص واحد على الأقل حتى هذه اللحظة»، وذلك عقب الهجوم العنيف الذي شهدته العاصمة الأوكرانية فجر اليوم، موضحا أن صافرات الإنذار دوت مجدداً منذ قليل جراء تهديد بالستي أراد استهداف العاصمة.

وأضاف المراسل، أنه دوت سلسلة من الإنفجارات بالعاصمة الأوكرانية كييف فجر هذا اليوم، بالإضافة إلى تحليق لصواريخ أُطلقت من البحر الأسود باتجاه العاصمة الأوكرانية وعدة مقاطعات أخرى»، مؤكدا أن الهجوم كان واسع النطاق حيث استهدف عدة مناطق بالعاصمة.

وأشار «مناف» إلى حجم الأضرار التي سببها الاستهداف الروسي، الذي نتج عن استهداف مبنى سكني في قلب العاصمة الأوكرانية، وتحديدا في حي أكاديميكا بروكوفا جنوبي العاصمة، لافتاً إلى أن الحي تضرر نتيجة سقوط حطام لمسيرات استهدفت المباني السكنية خصوصا في الطوابق العلوية، موضحا أنه تم تدمير محطة لإحدى فروع البريد الأوكراني، بالإضافة إلى تدمير واجهات مبانٍ تابعة لمصرف بريفات بنك القريب من موقع الاستهداف.

وأوضح المراسل أن «فرق الطوارئ والإنقاذ تجوب العاصمة الأوكرانية كييف بعدما تدمر بالفعل أكثر من مبنى سكني»، وذلك وفقاً لما أعلنه عمدة كييف الذي أكد أيضاً «استهداف مسيّرة من طراز شاهد 136 إحدى أنابيب التدفئة المركزية في قلب العاصمة».

