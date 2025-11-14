قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب أولوية المرور.. تشابك بين قائدي سيارة ودراجة نارية بالبساتين
من أمير ومترو إلى شوارع هوليوود.. كيف صنع عصام فارس حلمه من الصدفة؟
خبيرة إتيكيت تحذر من التصرفات غير اللائقة داخل المتحف المصري الكبير
مش قادر استوعب.. الغندور يودع محمد صبري بكلمات مؤثرة
الأونروا : 40% من المياه النظيفة تم إيصالها في غزة بفضل عمل المهندسين التابعين للوكالة
حكم إثبات النسب بـDnA .. العلماء: الطفل المولود من علاقة غير شرعية يُنسَب لأمه فقط
موعد أذان الظهر .. اعرف توقيت صلاة الجمعة والصلوات الخمس اليوم
وصول جثامين 15 شهيدًا إلى غزة ضمن صفقة تبادل الجثامين مع إسرائيل
بيطري القليوبية يواصل تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
موعد صلاة الجمعة.. اعرف التوقيت الصحيح للصلوات الخمس
عمر خيرت.. مفاجأة مهرجان «صدى الأهرامات»
محافظ جنوب سيناء يشهد حفل زفاف بدوي جماعي بوادي مجيرح بمدينة دهب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بينهم امرأة حامل.. تفاصيل الهجوم الواسع على كييف

كييف
كييف
البهى عمرو

قال غيث مناف مراسل القاهرة الإخبارية في كييف، إن «آخر حصيلة رسمية تشير إلى إصابة 15 شخصاً بينهم امرأة حامل، إضافة إلى مقتل شخص واحد على الأقل حتى هذه اللحظة»، وذلك عقب الهجوم العنيف الذي شهدته العاصمة الأوكرانية فجر اليوم، موضحا أن صافرات الإنذار دوت مجدداً منذ قليل جراء تهديد بالستي أراد استهداف العاصمة.

وأضاف المراسل، أنه دوت سلسلة من الإنفجارات بالعاصمة الأوكرانية كييف فجر هذا اليوم، بالإضافة إلى تحليق لصواريخ أُطلقت من البحر الأسود باتجاه العاصمة الأوكرانية وعدة مقاطعات أخرى»، مؤكدا أن الهجوم كان واسع النطاق حيث استهدف عدة مناطق بالعاصمة.

وأشار «مناف» إلى حجم الأضرار التي سببها الاستهداف الروسي، الذي نتج عن استهداف مبنى سكني في قلب العاصمة الأوكرانية، وتحديدا في حي أكاديميكا بروكوفا جنوبي العاصمة، لافتاً إلى أن الحي تضرر نتيجة سقوط حطام لمسيرات استهدفت المباني السكنية خصوصا في الطوابق العلوية، موضحا أنه تم تدمير محطة لإحدى فروع البريد الأوكراني، بالإضافة إلى تدمير واجهات مبانٍ تابعة لمصرف بريفات بنك القريب من موقع الاستهداف.

وأوضح المراسل أن «فرق الطوارئ والإنقاذ تجوب العاصمة الأوكرانية كييف بعدما تدمر بالفعل أكثر من مبنى سكني»، وذلك وفقاً لما أعلنه عمدة كييف الذي أكد أيضاً «استهداف مسيّرة من طراز شاهد 136 إحدى أنابيب التدفئة المركزية في قلب العاصمة». 
 

القاهرة الإخبارية العاصمة الأوكرانية كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

المجني عليه وابنه

ابني وليس أخي| شقيق مهندس الإسكندرية لـ صدى البلد: رزقه الله طفلا منذ شهر.. وهذه حقيقة عمله بالطاقة النووية

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح

الطقس

توقعات الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة وحالة الطقس في جميع المحافظات

الذهب

أقل سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025

ترشيحاتنا

منتخب مصر

مصر تواجه أوزبكستان في كأس العين الدولية.. الليلة

محمد صبري نجم الزمالك السابق

بالغ الحزن والأسى.. الأهلي ينعي محمد صبري

محمد صبري

لُقب بالمدفعجي وقدم مصطفى فتحي.. كل ما تريد معرفته عن الراحل محمد صبري

بالصور

غدا.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق في بيلا بكفر الشيخ

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء
فصل الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد