موعد مباراة مصر وأوزباكستان الودية فى مدينة العين بالإمارات

تتجه أنظار الجماهير المصرية اليوم الجمعة، لمتابعة مباراة منتخب مصر الأول ونظيره أوزباكستان ضمن منافسات البطولة الودية المقرر إقامتها فى مدينة العين بالإمارات خلال الفترة من 13 حتى 18 نوفمبر.

موعد مباراة مصر وأوزباكستان

تقام مباراة مصر وأوزباكستان اليوم الجمعة في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

وتضم قائمة المنتخب الوطني كلا من: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، مصطفى شوبير، محمد هاني، محمد حمدي، أحمد فتوح، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، مروان عطية، حمدي فتحي، طاهر محمد طاهر، محمد شحاتة، محمود صابر، ودونجا، مروان عثمان، عمر مرموش، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الحفيظ زلاكة، محمد صلاح، أسامة فيصل، صلاح محسن، ومصطفى محمد.