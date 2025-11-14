نصائح من الشركة القابضة للمواطنين لتجنب الأضرار أثناء سقوط الأمطار

ناشدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المواطنين، اتباع الإرشادات التالية خلال فترات سقوط الأمطار الغزيرة، تجنبًا لحدوث أية أضرار:

ترشيد استهلاك المياه خلال فترات الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي وزيادة قدرتها على استيعاب مياه الأمطار.

تدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات لإتاحة سيولة لحركة معدات سحب المياه.

تجنب القيادة بسرعات تتجاوز 60 كم/ساعة والحفاظ على مسافة أمان أكبر، وعدم الوقوف فوق شنايش الأمطار.

الابتعاد عن الشرفات والمباني القديمة أو المتهالكة أثناء سقوط الأمطار.

عدم التواجد في الأماكن المفتوحة وقت حدوث البرق، وتجنب الاقتراب من الأسوار المعدنية، أعمدة الإنارة، والسكك الحديدية، تجنبًا لخطر الصعق الكهربائي.