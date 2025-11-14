قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس حقوق الإنسان يقرر بالإجماع تشكيل بعثة تقصي حقائق بشأن انتهاكات الفاشر
دعاء للشيخ نادي أحمد زيدان مؤذن مسجد السيدة زينب .. توفي اثناء الوضوء
الجيزة: حصول منشأة دهشور على المركز الأول في مسابقة بناء الثقة للرعاية الأولية
أذربيجان تستدعي السفير الروسي لديها عقب سقوط صاروخ روسي بأرض سفارتها في كييف
محمد بشاري يكتب: حروب الظلّ الجديدة.. كيف تُعيد الجماعات الدينية إنتاج الفوضى عبر الذكاء الاصطناعي والهويات الوهمية؟
فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين
منتخب مصر تحت 17عامًا يعلن تشكيله لمواجهة سويسرا بدور الـ32 بكأس العالم
الأعمال شغاله وهتتقلب على دماغكم.. يارا تامر تعلق على طلاقها الثاني من مسلم
بسبب المصروفات.. استبعاد مدير مدرسة طنطا الثانوية الزراعية لاهانته الطلاب
سـيد الـضـبع يكتب: الهوية المصرية بين ماضي الفراعنة وحاضر الإيمان
سلامة عيونك.. مبادرة جديدة من الداخلية للكشف على طلاب المدارس بالمناطق الأكثر إحتياجاً | صور
تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
نصائح من الشركة القابضة للمواطنين لتجنب الأضرار أثناء سقوط الأمطار

آية الجارحي

ناشدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المواطنين، اتباع الإرشادات التالية خلال فترات سقوط الأمطار الغزيرة، تجنبًا لحدوث أية أضرار:

ترشيد استهلاك المياه خلال فترات الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي وزيادة قدرتها على استيعاب مياه الأمطار.

تدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات لإتاحة سيولة لحركة معدات سحب المياه.

تجنب القيادة بسرعات تتجاوز 60 كم/ساعة والحفاظ على مسافة أمان أكبر، وعدم الوقوف فوق شنايش الأمطار.

الابتعاد عن الشرفات والمباني القديمة أو المتهالكة أثناء سقوط الأمطار.

عدم التواجد في الأماكن المفتوحة وقت حدوث البرق، وتجنب الاقتراب من الأسوار المعدنية، أعمدة الإنارة، والسكك الحديدية، تجنبًا لخطر الصعق الكهربائي. 

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025

نصائح من الشركة القابضة للمواطنين لتجنب الأضرار أثناء سقوط الأمطار

أسعار الذهب اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 في مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 14-11-2025

فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين

فورد

تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

