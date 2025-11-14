مجلس حقوق الإنسان يقرر بالإجماع تشكيل بعثة تقصي حقائق بشأن انتهاكات الفاشر

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية”، خبرا عاجلا حيث قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع تشكيل بعثة تقصي حقائق بشأن انتهاكات الفاشر.

وأكد مجلس حقوق الإنسان رسميا وجود مجاعة في الفاشر وكادوقلي، وارتفاع مخاطر الجوع والمرض في السودان.

وأدان مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان انتهاكات الدعم السريع في الفاشر.

وطالب مجلس حقوق الإنسان بتحقيق عاجل لتحديد المسؤولين عن الانتهاكات في الفاشر، ووقف كل أشكال التدخل الخارجي في السودان.

ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى فتح فوري لممرات إنسانية آمنة في السودان، وطالب بوقف إطلاق النار في السودان دون شروط.