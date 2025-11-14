قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصاب لامين يامال| ألم العانة يهدد مواهب كرة القدم الشابة.. ما سبب انتشاره؟
أخبار التوك شو | أمطار بـ 7 مناطق اليوم.. و أسعار الذهب في مصر
لو سألتك أنت مصري .. نانسي عجرم تتحدث عن بدايتها وغنائها بالقاهرة
بهدفين نظيفين.. منتخب مصر تحت الـ 17عاما يتأخر أمام سويسرا بالشوط الأول
هدايا مسمومة| شقيق المهندس ضحية الإسكندرية يكشف لـ “صدى البلد”: حررنا محضرًا للمتهم بعدم التعرض.. وهذا سبب حقده من أخي
حزب المصريين: العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية تضرب بأعماقها في جذور التاريخ
سبب وفـاة اللاعب محمد صبري نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق
الولايات المتحدة توافق على أول صفقة سلاح مع تايوان في عهد ترامب
حلمي طولان يعلن تشكيل منتخب كأس العرب لودية الجزائر
إجراءات رادعة بالمتحف المصري الكبير بعد انتشار فيديوهات غير لائقة
التحقيقات مستمرة.. الأوقاف: العثور على شاب متوفى داخل مصلى بنقادة في أسوان
الأهالي ساعدوهم.. هبوط 3 سياح بالبراشوتات في كعابيش بدلا من الأهرامات| شاهد
فن وثقافة

محمود عبد السميع: لم أكن المرشح الأول لفيلم التعويذة

ندوة محمود عبد السميع
ندوة محمود عبد السميع
نجلاء سليمان   -  
أحمد البهى

أكد مدير التصوير محمود عبد السميع خلال ندوة تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي، أن العلاقة بين المخرج مدير التصوير والمخرج نسبية.

وتابع محمود عبد السميع، أنه في فيلم “للحب قصة أخيرة”، كان المخرج رأفت الميهي كان يريد أن تدور الكاميرا 360 درجة ولذا استعان باكثر من 90 “كلوب” للإضاءة.

واستكمل محمود عبد السميع، أنه من الممكن أن يقدم مدير التصوير شغله علي أكمل وجه حتى مع قله الإمكانيات، وشخصيا كنت أحب التحدي في الأمور الصعبة، وهذا حدث في فيلم التعويذة فقد استعنت بعدسة غير دارجة وقتها وصممت لوح خشب متحرك، من اجل مشاهد حركة الجن.

وتابع محمود عبد السميع، أن محسن أحمد كان مرشحا لتصوير فيلم التعويذة وحين قام بقراءة السيناريو رشحني لتصويره.

في إطار فاعليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تُقام ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يشهد اليوم الجمعة 14 نوفمبر محاضرة خاصة بعنوان "حرفية الصورة السينمائية: محاضرة مع محمود عبد السميع"، وذلك من الساعة 3:00 وحتى 4:30 مساءً على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية. ويُدير الحوار الناقد السينمائي رامي المتولي.

وتتناول المحاضرة الأسس الإبداعية والمهنية لتشكيل الصورة السينمائية، بدءًا من دور مدير التصوير في صياغة اللغة البصرية للفيلم، وصولًا إلى كيفية تحقيق التوازن بين الرؤية الفنية والتقنيات الحديثة في صناعة السينما.

كما سيتحدث مدير التصوير الكبير محمود عبد السميع عن محطات مهمة من مسيرته الثرية، مستعرضًا خبراته في التعامل مع الضوء وتكوين الكادر وإدارة المشاهد، ودوره في خلق الصورة التي تعبّر عن الحالة الدرامية وتدعم البناء الفني للفيلم.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من اللقاءات المهنية التي يقدمها برنامج أيام القاهرة لصناعة السينما، الهادف إلى تعزيز تبادل الخبرات بين صُنّاع السينما، وتزويد الجيل الجديد بالمعرفة اللازمة لفهم أدوات الصورة السينمائية وبناء رؤية بصرية متكاملة.

*عن "أيام القاهرة لصناعة السينما"*

أُطلقت "أيام القاهرة لصناعة السينما" كمنصّة مخصصة لدعم وتطوير الصناعة السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، من خلال توفير فرص التمويل والتدريب والتشبيك بين صُنّاع الأفلام والخبراء الدوليين. تضم الأيام عدة برامج ومحاور رئيسية أبرزها: ملتقى القاهرة السينمائي، منتدى المحترفين، وورش العمل المتخصصة. وقد أصبحت اليوم إحدى أهم الفعاليات المهنية في المنطقة، لما تقدمه من فرص حقيقية لتطوير المشاريع والمواهب الناشئة.

*عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي*

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

محمود عبد السميع مهرجان القاهرة ندوات مهرجان القاهرة

