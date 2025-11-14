مصطفى بكري: نعيش في عالم مضطرب ودول قريبة تشتعل فيها النيران.. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الشخصية المصرية شهدت تغيرات كبيرة منذ بداية الألفية الجديدة، مشيرًا إلى أن السمات الأصيلة التي كانت تتمثل في الصبر والتحمل بدأت تتحول إلى حالة من الملل وكثرة الشكوى، بالتزامن مع تغيرات اجتماعية طارئة وارتفاع معدلات بعض الجرائم.

وقال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، إن من ضمن أبرز التحولات التي طرأت على المجتمع المصري ظهور أشكال جديدة من الجريمة، إلى جانب رغبة واضحة لدى جيل كامل في السفر للخارج.

وتابع: «زي ما شوفنا نهاية التسعينات، كانت الشخصية المصرية متماسكة ولديها القيم الأخلاقية، مثل كرم الجيرة ودفء الأسرة والتواصل، ولكن مع بداية الألفية الجديدة دخلت التكنولوجيا حياة المجتمع وتسببت في فجوة في المجتمع، والحس الجماعي تراجع لحساب الفردية».

وأوضح بكري، أن التغيرات النفسية والسلوكية باتت واضحة، قائلاً: «الناس النهاردة بتضحك أكتر وبتحلم أكتر ولكن الصبر أقل.. التكنولوجيا بدأت تشكل حياتنا ولكنها غيرت حياتنا تماما، وكل فرد يعيش عالم لوحده بسبب السوشيال ميديا، التي صنعت بطولات مؤقتة وقدوة زائلة وعابرة.. الشهرة أصبحت من خلال التريند لبعض لحظات».

واكمل: الإعلام الجديد منح الشباب مساحة واسعة للتعبير عن آرائهم، لكنه شدد على ضرورة وضع ضوابط قائلاً: «لازم يكون في معايير حتى لا يكون الإعلام الجديد منبر للتضليل.. نحن نعيش في عالم مضطرب، وهناك دول قريبة تشتعل فيها النيران تحت ضغط الرأسمالية المتوحشة، لكن ما زال الإنسان المصري يحاول الصمود والعيش بكرامة رغم التحديات».

وأشار بكري إلى قدرة المصريين على التكيف مع الظروف رغم اضطرابات المنطقة: «لم نفقد الوعي.. المصري رغم المتغيرات يدرك أنه يعيش في وقت يحتاج إلى فهم ووعي».

وأردف: «منظومة القيم بتدمر لحسابات لا تخدم المجتمع، ولكن مع النضج السياسي هناك خوف من الفوضى.. الجيل الجديد وُلد من رحم الصدمة، وفي عقله رغبة في الاستقرار، ويعرف أن السياسة ليست شعارات بل فهم ووعي.. الجمهورية الجديدة هي مزيج من الوعي والفهم، والجيل الجديد يريد أن يشعر أن جهده بيُقدر».

