اقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 15-11-2025.. آخر تحديث

شهد سعر الدولار في مصر استقرارا أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 15-11-2025 داخل السوق الرسمية.

استقرار الدولار

وصل سعر الدولار لدرجات مستقرة مقابل الجنيه منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي المحلي.

سعر الدولار

لماذا ثبت سعر الدولار؟

أرجعت تقارير مصرفية، استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه؛ نظرًا لتعطل العمل في البنوك المصرية البالغ قوامها 36 بنكا حكوميا، بالتوازي مع بداية مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.

إجازة البنوك

بدأت إجازة البنوك اعتبارا من صباح يوم الجمعة وحتى مساء السبت، وهي مواعيد الراحة الدورية المقررة لكل العاملين في الجهاز المصرفي بمختلف الفروع والإدارات البنكية بمدن ومناطق الجمهورية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم

حسبما كشفته آخر تداولات لسعر الدولار في البنوك، وصل إلى 47.13 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 47.13 جنيه للشراء و 47.25 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

وصل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للبيع في بنكي الإسكندرية وأبو ظبي التجاري.

وسجل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.12 جنيه للشراء و 47.22 جنيه للبيع في بنوك "الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، كريدي أجريكول".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.13 جنيه للشراء و 47.23 جنيه للبيع في بنوك "ميد بنك، بيت التمويل الكويتي، HSBC، التنمية الصناعية، البركة".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  47.14 جنيه للشراء و 47.24 جنيه للبيع في بنك العقاري المصري العربي.

سعر الدولار في أغلب البنوك

بلغ سعر الدولار في أغلب البنوك المصرية نحو  47.15 جنيه للشراء و 47.25 جنيه للبيع في بنوك "المصرف المتحد، العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، نكست، القاهرة، الأهلي الكويتي، مصر، الأهلي المصري".

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه لنحو 47.17 جنيه للشراء و 47.27 جنيه للبيع في بنك سايب و بنك قناة السويس.

أعلى سعر دولار

سجل أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 47,21 جنيه للشراء و 47.31 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.19 جنيه للشراء و 47.29 جنيه للبيع في المصرف العربي الدولي.

