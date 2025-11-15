أخبار أسوان| مشاركة مجتمعية في التجميل.. وحملات رقابية على الأنشطة التجارية والمنشآت

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق : 14/11/2025 .

فقد أوضح إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان بأنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ الدكتور إسماعيل كمال فقد تم تفعيل دور المشاركة المجتمعية الجادة من خلال التنسيق مع جمعية المستثمرين ، وعدد من أصحاب المحلات والمولات التجارية وغيرها ، والذين ساهموا بالجهود الذاتية فى تنفيذ أعمال التجميل والدهانات للأرصفة بالطرق والشوارع الرئيسية وهى كورنيش النيل والنجدة والمسلة وشرق البندر ، بالإضافة إلى الشارع الجديد وطريق كسر الحجر .

وأكد بأنه بالتوازى مع ذلك تم تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بالمناطق والأحياء السكنية.

ويأتى ذلك بناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان يواصل مسئولى المحليات تكثيف الجهود على مدار الساعة من خلال إزالة التعديات ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، مع النظافة العامة بالشوارع المختلفة داخل كافة المناطق والأحياء السكنية .

مشاركة مجتمعية في تجميل الشوارع وتنفيذ النظافة بمدينة أسوان

جهود متنوعة

تواصل الأجهزة المختصة بأسوان تشديد الرقابة التموينية وذلك بتكثيف الحملات المفاجئة على الأسواق والمخابز والمجمعات الإستهلاكية وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من عدم المغالاة فى أسعار السلع الأساسية والإستهلاكية .

علاوة على الإطمئنان على سلامة وصلاحية المواد الغذائية وتوافرها بالكميات المناسبة ، مع منع الغش والإحتكار للسلع الغذائية لعدم خلق سوق سوداء ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل محافظ أسوان خلال جولاته الميدانية .

حملات تموينية على المخابز البلدية والأسواق بأسوان

واصلت مديرية العمل بأسوان حملاتها التفتيشية من خلال مكاتب تفتيش العمل وإدارة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل على المواقع الإنشائية ومحطات تموين السيارات للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد ، وكذلك إجراءات السلامة والصحة المهنية وذلك تنفيذاً لتكليفات محمد جبران وزير العمل ، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .



عمل أسوان تواصل حملاتها التفتيشية بالمنشآت لتوفير بيئة آمنة للعمال