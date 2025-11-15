قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يدرس زيادة ميزانية الدفاع إلى 190 مليار يورو في 2026

ناصر السيد

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إنفاق المزيد من الأموال على الدفاع وأمن الحدود في العام المقبل، على الرغم من أن الميزانية الإجمالية ستكون أقل قليلاً.

ميزانية الاتحاد الأوروبي

وقد اتفق المفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء على إمكانية التخطيط لتخصيص مبلغ إجمالي يبلغ حوالي 190 مليار يورو في ميزانية 2026.

ووفقًا للمعلومات التي قدمتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، سيزداد الإنفاق المخطط للأمن والدفاع بنحو 200 مليون يورو ليصل إلى 2.8 مليار يورو. 

وسيُخصص حوالي 230 مليون يورو إضافية - أي ما يزيد قليلاً عن 5 مليارات يورو - لـ"الهجرة وإدارة الحدود"، وفقًا للمعلومات.

ولا يزال يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي تأكيد الاتفاق رسميًا، ولكن هذا يُعتبر إجراءً شكليًا.

ويستند هذا القرار إلى اقتراح من مفوضية الاتحاد الأوروبي، التي قدمت ميزانية قدرها 193.26 مليار يورو للعام المقبل في بداية يونيو. 

ووفقًا لهيئة بروكسل، ستُستخدم هذه الأموال أيضًا لدعم أوكرانيا وتحسين القدرة التنافسية لأوروبا.

في العام الماضي، اتفقت الدول والبرلمان الأوروبي على ميزانية إجمالية أكبر بقليل، تقل قليلاً عن 200 مليار يورو لعام 2025. وصوّتت الدول الأعضاء لصالح ميزانية قدرها 186.24 مليار يورو للعام المقبل.

وكما جرت العادة، طالب برلمان الاتحاد الأوروبي بالمزيد، ودخل المفاوضات مطلبًا بـ 193.9 مليار يورو.

تُعدّ خطة عام 2026 الخطة السادسة في الإطار المالي متعدد السنوات للفترة من 2021 إلى 2027 وتبلغ ميزانية الاتحاد الأوروبي حوالي 1.1 تريليون يورو. 

ألمانيا تتحمل ربع ميزانية الاتحاد الأوروبي

وبصفتها أكبر مساهم صافٍ في الاتحاد الأوروبي تُساهم ألمانيا بما يقارب ربع الأموال. 

وتُؤكد الحكومة الألمانية عمومًا أنها تستفيد أيضًا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي أكثر من أي اقتصاد أوروبي آخر.

وتجري حاليًا مناقشة ميزانية جديدة متعددة السنوات من 2028 إلى 2034 في بروكسل وفقًا لمفوضية الاتحاد الأوروبي، يُتوقع أن يبلغ حجم الميزانية حوالي تريليوني يورو، أي ما يزيد بنحو 700 مليار يورو عن التقديرات الحالية لفترة الميزانية الحالية - وقد رفضت ألمانيا هذا المقترح رفضًا قاطعًا.

كما تواجه خطط المفوضية معارضة شديدة في البرلمان الأوروبي. ورغم وجود عدة صناديق حاليًا للسياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي (CAP) والدعم الهيكلي للمناطق الأقل نموًا، ترغب المفوضية في إنشاء صندوق كبير واحد فقط لهذا الغرض في المستقبل.

