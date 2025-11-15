قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 عقبات.. القيد يهدد صفقة سوبر بـ الزمالك في الميركاتو الشتوي
الزمالك يواجه بلدية المحلة في دور الـ32 من كأس مصر
ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات الطقس
من يواجه الأهلي في دور الـ32 من كأس مصر؟
مقـ.ـتولا أم مقهورا.. كواليس مصرع مهندس مسن صفعه شاب أمام ابنته بالهرم
مصر في الصدارة.. المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 حتى الآن
عاوز أهدي بينكم.. رامي صبري يوجه رسالة لـ رنا سماحة وطليقها
ترامب يخفض جمارك لحوم الأبقار والبن والطماطم والموز لضبط الأسعار
قيد الدراسة.. تفاصيل أزمة جديدة بين الأهلي ونجم سوبر
تأجيل إستئناف قضية الطفل ياسين إلى جلسة الثلاثاء 18 نوفمبر
أطلقنا مرتين.. بسمة بوسيل تكشف تفاصيل جديدة عن انفصالها من تامر حسني
الأمطار تغرق خيام غزة.. المنخفض الجوي يعمق مأساة السكان النازحين | شاهد
أخبار العالم

الخطوط الجوية الصينية تعرض استرداد ثمن رحلاتها إلى اليابان بعد تحذير من السفر

قسم الخارجي

عرضت أكبر شركات الطيران الصينية، يوم السبت، استرداد ثمن رحلاتها إلى اليابان بالكامل، بعد أن حذرت بكين مواطنيها من السفر إلى هناك، مما أدى إلى تصعيد خلاف دبلوماسي أشعلته تصريحات رئيس وزراء طوكيو بشأن تايوان.

شركات الطيران الصينية

أصدرت كل من الخطوط الجوية الصينية، والخطوط الجوية الصينية الجنوبية، والخطوط الجوية الصينية الشرقية بيانات منفصلة حول السياسات الجديدة، والتي ستسمح لحاملي التذاكر باسترداد ثمن رحلاتهم إلى اليابان أو تغيير مسارات رحلاتهم مجانًا من السبت إلى 31 ديسمبر، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

تجنب السفر إلى اليابان

نصحت الصين مواطنيها بتجنب السفر إلى اليابان، في أعقاب خلاف دبلوماسي أثارته تصريحات رئيس الوزراء الياباني الجديد حول هجوم افتراضي على تايوان.

أبلغت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي البرلمان في 7 نوفمبر أن استخدام القوة ضد الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تطالب بها الصين قد يستدعي ردًا عسكريًا من طوكيو.

استدعاء السفراء بين الصين واليابان

يوم الجمعة، أعلنت بكين أنها استدعت السفير الياباني، بينما قالت طوكيو إنها استدعت السفير الصيني بعد منشور "غير لائق" على الإنترنت حُذف لاحقًا.

وأكدت طوكيو منذ ذلك الحين أن موقفها من تايوان، التي تبعد 100 كيلومتر فقط (62 ميلًا) عن أقرب جزيرة يابانية، لم يتغير.

وفي منشور على الإنترنت في وقت متأخر من يوم الجمعة، حذرت السفارة الصينية في اليابان مواطنيها من السفر إلى البلاد.

وجاء في منشور على تطبيق وي تشات: "أدلى القادة اليابانيون مؤخرًا بتصريحات استفزازية صارخة بشأن تايوان، مما أضر بشدة بأجواء التبادلات الشعبية".

وأضافت أن الوضع يُشكل "مخاطر جسيمة على السلامة الشخصية وحياة المواطنين الصينيين في اليابان".

وتُذكّر وزارة الخارجية والسفارة والقنصليات الصينية في اليابان المواطنين الصينيين رسميًا بتجنب السفر إلى اليابان في المستقبل القريب.

