الخطوط الجوية الصينية تعرض استرداد ثمن رحلاتها إلى اليابان بعد تحذير من السفر

عرضت أكبر شركات الطيران الصينية، يوم السبت، استرداد ثمن رحلاتها إلى اليابان بالكامل، بعد أن حذرت بكين مواطنيها من السفر إلى هناك، مما أدى إلى تصعيد خلاف دبلوماسي أشعلته تصريحات رئيس وزراء طوكيو بشأن تايوان.

شركات الطيران الصينية

أصدرت كل من الخطوط الجوية الصينية، والخطوط الجوية الصينية الجنوبية، والخطوط الجوية الصينية الشرقية بيانات منفصلة حول السياسات الجديدة، والتي ستسمح لحاملي التذاكر باسترداد ثمن رحلاتهم إلى اليابان أو تغيير مسارات رحلاتهم مجانًا من السبت إلى 31 ديسمبر، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

تجنب السفر إلى اليابان

نصحت الصين مواطنيها بتجنب السفر إلى اليابان، في أعقاب خلاف دبلوماسي أثارته تصريحات رئيس الوزراء الياباني الجديد حول هجوم افتراضي على تايوان.

أبلغت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي البرلمان في 7 نوفمبر أن استخدام القوة ضد الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تطالب بها الصين قد يستدعي ردًا عسكريًا من طوكيو.

استدعاء السفراء بين الصين واليابان

يوم الجمعة، أعلنت بكين أنها استدعت السفير الياباني، بينما قالت طوكيو إنها استدعت السفير الصيني بعد منشور "غير لائق" على الإنترنت حُذف لاحقًا.

وأكدت طوكيو منذ ذلك الحين أن موقفها من تايوان، التي تبعد 100 كيلومتر فقط (62 ميلًا) عن أقرب جزيرة يابانية، لم يتغير.

وفي منشور على الإنترنت في وقت متأخر من يوم الجمعة، حذرت السفارة الصينية في اليابان مواطنيها من السفر إلى البلاد.

وجاء في منشور على تطبيق وي تشات: "أدلى القادة اليابانيون مؤخرًا بتصريحات استفزازية صارخة بشأن تايوان، مما أضر بشدة بأجواء التبادلات الشعبية".

وأضافت أن الوضع يُشكل "مخاطر جسيمة على السلامة الشخصية وحياة المواطنين الصينيين في اليابان".

وتُذكّر وزارة الخارجية والسفارة والقنصليات الصينية في اليابان المواطنين الصينيين رسميًا بتجنب السفر إلى اليابان في المستقبل القريب.