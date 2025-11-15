قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف
شاهد | أبرز إطلالات جوليان “جولي” الجباس خطيبة نجم مانشستر سيتي عمر مرموش
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين عالقين في منطقة خطرة بين تركيا واليونان
هل السحر اتفك؟.. مآسي حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج.. فقدت خطيبها وحُرمت من الإنجاب
أسعار كروت الشحن فودافون وأورنج واتصالات و we.. حقيقة الزيادة
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين في منطقة حدودية بين تركيا واليونان
قضية جديدة.. فيريرا يطالب الزمالك رسميًا بمستحقاته قبل اللجوء لـ فيفا
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 15-11-2025
نيويورك تايمز: توقعات بصفقة عقارية كبرى في الدرعية بين السعودية وترامب
الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط متجهة إلى سنغافورة
الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات البرية والبحرية للغاز والبترول
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم: أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار على هذه المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

من المغلي إلى الأفعى.. أنهار تتحدى المنطق وتكشف أسرار الكون

النهر المغلي
النهر المغلي
أمينة الدسوقي

ترتبط الأنهار عادة بالحياة والصفاء والمياه العذبة، لكن في بقاع مختلفة من العالم توجد مجار مائية تقلب هذه الصورة رأسا على عقب، أنهار غريبة تحمل مظاهر غير مفهومة وتثير دهشة العلماء والسياح على حد سواء، من مياه تغلي بلا براكين إلى أنهار تتبدل ألوانها كلوحات فنية، وعليه نعرض فى السطور التالية أغرب أنهار عرفها كوكب الأرض.

نهر مايندوي في بيرو النهر المغلي

يعد من أعجب الظواهر الطبيعية في الأمازون، إذ تصل حرارة مياهه إلى أكثر من 90 درجة مئوية، قادرة على قتل أي كائن يسقط فيه خلال لحظات.


ورغم هذه الحرارة الهائلة، لا توجد أي براكين نشطة قريبة منه، ما يجعل مصدر حرارته لغزا يحير العلماء أما السكان المحليون فيعتبرونه نهرا مقدسا يتمتع بقوى خارقة.

كانيو كريستاليس في كولومبيا «النهر ذو الخمسة ألوان»

خلال شهور محددة من العام، تزهر طحالب نادرة في قاع النهر، فتمنحه مزيجا مبهرا من الأحمر والأصفر والأزرق والأخضر و من شدة جماله يطلق عليه البعض اسم "قوس قزح السائل"، ويعد من أجمل المشاهد الطبيعية في أمريكا الجنوبية.

Discover Columbias Incredible Rainbow River - Social Junkie

نهر اللا عودة في الولايات المتحدة مجرى لا يسمح بالرجوع

يقع في ولاية أيداهو ويشتهر بتياراته الشديدة ومنحدراته الخطرة التي تجعل العودة عكس مجراه شبه مستحيلة.
سُمي بهذا الاسم لأن العديد من المستكشفين الذين دخلوه لم يتمكنوا من الرجوع، مما أكسبه هالة من الغموض والرعب.

 ريو تينتو في إسبانيا أجمل نهر سام

يمتاز بلونه الأحمر الشبيه بلون الدم، نتيجة ارتفاع مستوى الحديد والمعادن الثقيلة القادمة من المناجم المحيطة، ورغم سميته، اكتشف العلماء كائنات دقيقة تعيش في مياهه القاسية، ما جعله موقعا مهمًا لأبحاث ناسا بشأن إمكانية الحياة على كواكب مثل المريخ.

النهر تحت الماء في المكسيك ظاهرة تخدع العيون

في كهف Cenote Angelita بشبه جزيرة يوكاتان، يظهر نهر يجري تحت الماء ،ينشأ هذا المشهد المدهش بسبب طبقة من كبريتيد الهيدروجين تفصل بين المياه العذبة والمالحة، فتبدو كأنها نهر داخل البحر، مما يمنح الغواصين تجربة لا تُنسى.

نهر الجليد الذائب في جرينلاند رسالة تحذير من المناخ

يتكون هذا النهر الفيروزي البديع من ذوبان الكتل الجليدية بفعل ارتفاع درجات الحرارة، ورغم جماله الأخّاذ، يحذر العلماء من أن تمدده المستمر قد يساهم في ارتفاع مستويات البحار عالميًا خلال العقود المقبلة.

نهر بو في إيطاليا مجرى يتغير عبر الزمن

يُعد أطول أنهار إيطاليا، لكنه يثير دهشة الباحثين لأنه يعيد تشكيل مساره مع مرور الزمن، وقد شهد أكثر من 100 فيضان كبير، ما يجعله نهرًا ديناميكيًا وكأنه كائن حي يتحرك وفق نمطه الخاص.

نهر الأفعى في كندا جمال تحرسه الأساطير

سُمي بهذا الاسم بسبب منعطفاته العديدة التي تشبه حركة الأفعى و يتميز بهدوئه وصفائه، لكنه يحمل أيضا أساطير السكان الأصليين الذين يعتقدون أن روح أفعى عملاقة تحرسه منذ القدم، مما يزيده غموضًا وسحرًا.

Neptune Blog | Brahmaputra, One Of The Longest Rivers In The World

 نهر الغانج في الهند قدسية تختلط بالخطر

يعتبره مئات الملايين من الهندوس نهرًا مقدسًا يطهر الأرواح، لكنه في الوقت نفسه أحد أكثر الأنهار تلوثًا في العالم، يجتمع فيه التقديس والتهديد، إذ يمنح الحياة لملايين البشر لكنه يسبب أيضًا أمراضًا خطيرة بسبب المخلفات الصناعية والنفايات.

 

الأنهار نهر مايندوي في بيرو النهر المغلي كانيو كريستاليس نهر اللا عودة نهر الجليد الذائب نهر بو نهر الأفعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي

احمد سعد

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

كروت الشحن

حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول.. شعبة الاتصالات تعلن مفاجأة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

زواج سلمي الشيمي

سلمى الشيمي تعلن عقد قرانها وتخفي وجه العريس | صور

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

ترشيحاتنا

أحمد سعد ومحمد رمضان

ربنا يطمنا عليك.. محمد رمضان يساند أحمد سعد بعد حادث السخنة

يارا السكرى

يارا السكرى تعلن بدء تصوير في مسلسل علي كلاى رمضان

كزبرة

كزبرة يرد على شائعة اعتذار المؤلف ولاء الشريف عن بيبو

بالصور

شاهد | أبرز إطلالات جوليان “جولي” الجباس خطيبة نجم مانشستر سيتي عمر مرموش

خطيبة عمر مرموش جيلان “جولي” الجباس
خطيبة عمر مرموش جيلان “جولي” الجباس
خطيبة عمر مرموش جيلان “جولي” الجباس

هل السحر اتفك؟.. مآسي حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج.. فقدت خطيبها وحُرمت من الإنجاب

حورية فرغلي
حورية فرغلي
حورية فرغلي

بعد التخفيضات.. ارخص 5 سيارات موديل 2026 في مصر ‏

ارخص 5 سيارات
ارخص 5 سيارات
ارخص 5 سيارات

إيهاب توفيق يحيي حفلا جماهيريا كامل العدد في مدينتي.. صور

حفل إيهاب توفيق
حفل إيهاب توفيق
حفل إيهاب توفيق

فيديو

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد