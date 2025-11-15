من المغلي إلى الأفعى.. أنهار تتحدى المنطق وتكشف أسرار الكون

ترتبط الأنهار عادة بالحياة والصفاء والمياه العذبة، لكن في بقاع مختلفة من العالم توجد مجار مائية تقلب هذه الصورة رأسا على عقب، أنهار غريبة تحمل مظاهر غير مفهومة وتثير دهشة العلماء والسياح على حد سواء، من مياه تغلي بلا براكين إلى أنهار تتبدل ألوانها كلوحات فنية، وعليه نعرض فى السطور التالية أغرب أنهار عرفها كوكب الأرض.

نهر مايندوي في بيرو النهر المغلي

يعد من أعجب الظواهر الطبيعية في الأمازون، إذ تصل حرارة مياهه إلى أكثر من 90 درجة مئوية، قادرة على قتل أي كائن يسقط فيه خلال لحظات.



ورغم هذه الحرارة الهائلة، لا توجد أي براكين نشطة قريبة منه، ما يجعل مصدر حرارته لغزا يحير العلماء أما السكان المحليون فيعتبرونه نهرا مقدسا يتمتع بقوى خارقة.

كانيو كريستاليس في كولومبيا «النهر ذو الخمسة ألوان»

خلال شهور محددة من العام، تزهر طحالب نادرة في قاع النهر، فتمنحه مزيجا مبهرا من الأحمر والأصفر والأزرق والأخضر و من شدة جماله يطلق عليه البعض اسم "قوس قزح السائل"، ويعد من أجمل المشاهد الطبيعية في أمريكا الجنوبية.

نهر اللا عودة في الولايات المتحدة مجرى لا يسمح بالرجوع

يقع في ولاية أيداهو ويشتهر بتياراته الشديدة ومنحدراته الخطرة التي تجعل العودة عكس مجراه شبه مستحيلة.

سُمي بهذا الاسم لأن العديد من المستكشفين الذين دخلوه لم يتمكنوا من الرجوع، مما أكسبه هالة من الغموض والرعب.

ريو تينتو في إسبانيا أجمل نهر سام

يمتاز بلونه الأحمر الشبيه بلون الدم، نتيجة ارتفاع مستوى الحديد والمعادن الثقيلة القادمة من المناجم المحيطة، ورغم سميته، اكتشف العلماء كائنات دقيقة تعيش في مياهه القاسية، ما جعله موقعا مهمًا لأبحاث ناسا بشأن إمكانية الحياة على كواكب مثل المريخ.

النهر تحت الماء في المكسيك ظاهرة تخدع العيون

في كهف Cenote Angelita بشبه جزيرة يوكاتان، يظهر نهر يجري تحت الماء ،ينشأ هذا المشهد المدهش بسبب طبقة من كبريتيد الهيدروجين تفصل بين المياه العذبة والمالحة، فتبدو كأنها نهر داخل البحر، مما يمنح الغواصين تجربة لا تُنسى.

نهر الجليد الذائب في جرينلاند رسالة تحذير من المناخ

يتكون هذا النهر الفيروزي البديع من ذوبان الكتل الجليدية بفعل ارتفاع درجات الحرارة، ورغم جماله الأخّاذ، يحذر العلماء من أن تمدده المستمر قد يساهم في ارتفاع مستويات البحار عالميًا خلال العقود المقبلة.

نهر بو في إيطاليا مجرى يتغير عبر الزمن

يُعد أطول أنهار إيطاليا، لكنه يثير دهشة الباحثين لأنه يعيد تشكيل مساره مع مرور الزمن، وقد شهد أكثر من 100 فيضان كبير، ما يجعله نهرًا ديناميكيًا وكأنه كائن حي يتحرك وفق نمطه الخاص.

نهر الأفعى في كندا جمال تحرسه الأساطير

سُمي بهذا الاسم بسبب منعطفاته العديدة التي تشبه حركة الأفعى و يتميز بهدوئه وصفائه، لكنه يحمل أيضا أساطير السكان الأصليين الذين يعتقدون أن روح أفعى عملاقة تحرسه منذ القدم، مما يزيده غموضًا وسحرًا.

نهر الغانج في الهند قدسية تختلط بالخطر

يعتبره مئات الملايين من الهندوس نهرًا مقدسًا يطهر الأرواح، لكنه في الوقت نفسه أحد أكثر الأنهار تلوثًا في العالم، يجتمع فيه التقديس والتهديد، إذ يمنح الحياة لملايين البشر لكنه يسبب أيضًا أمراضًا خطيرة بسبب المخلفات الصناعية والنفايات.