أستاذ هندسة البترول: الاكتشافات في بعض المناطق لم ترض طموحاتنا

قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول وخبير أسواق الطاقة، إن القيادة السياسية مهتمة بقطاع البترول ليستمر هذا القطاع في تحقيق طموحات الشعب المصري والقيادة السياسية.

وأضاف رمضان أبو العلا، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن الاكتشافات الأخيرة في بعض المناطق لم ترضي طموحاتنا ولا طموحات القيادة السياسية، والرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على محور الإنتاج والاستكشاف لدفع هذا القطاع لتحقيق التقدم في الأنشطة المتعلقة بالبترول.

وتابع: لن يرضي طموحاتنا ولا طموحات القيادة السياسية إلا باكتشافات مماثلة لحقل “ظهر”.