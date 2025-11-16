قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مايا دياب: خيانة أصالة كانت من أصعب لحظات حياتي
رجعت لنا بالكفن| أسرة عروس كفر الشيخ تحكي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياتها.. ماذا حدث؟
وزير الثقافة: صرف تعويضات عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
مطالب الرحيل «غير منطقية».. شوبير يُدافع عن حسام حسن: التأهل للمونديال يكفي لإغلاق باب الهجوم
بقذائف الهاون.. اشتباكات وتصعيد مستمر في السويداء السورية
إيران تنفي تخصيب اليورانيوم: جميع المواقع تعرضت لهجمات
جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر
استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية منتصف تعاملات الأحد
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من المسؤولين الدينيين بولاية بهانج الماليزية لتعزيز التعاون الإفتائي
وزير الثقافة يوجه بصرف تعويضات مالية عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
نقيب الفلاحين يطمئن المواطنين: اللحوم آمنة والوضع البيطري مستقر
خلال ساعة.. خدمة VIP إكسبريس لاستخراج تصاريح العمل في صورة كارت ID
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بورصة عمان تشارك بورصات العالم قرع الجرس دعما للمناخ والاستدامة

بورصة عمان تشارك بورصات العالم قرع الجرس دعما للمناخ والاستدامة
بورصة عمان تشارك بورصات العالم قرع الجرس دعما للمناخ والاستدامة
أ ش أ

شاركت بورصة عمان اليوم /الأحد/ في مبادرة قرع الجرس العالمية الداعمة لقضايا المناخ والاستدامة، والتي تطلقها سنوياً المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) والاتحاد العالمي للبورصات (WFE)، وذلك بحضور بنك الاتحاد بوصفه أول شركة مدرجة في البورصة تصدر تقريراً مستقلاً للمناخ.


وأوضح مازن الوظائفي المدير التنفيذي لبورصة عمان، أن مشاركة البورصة تأتي بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ العالمي COP30 .. مؤكدا التزام البورصة بتعزيز الإفصاح عن المخاطر والفرص المناخية بين الشركات المدرجة، في ظل تزايد اهتمام المستثمرين عالمياً بالمعلومات المرتبطة بالتغير المناخي..مشددا على أن البورصة ستواصل العمل مع الشركاء المحليين والدوليين لدعم التمويل المستدام والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.


وأشار الوظائفي إلى أن البورصة، وبعد إطلاق دليل الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي، ستتيح لشركات مؤشر ASE20 تقديم إفصاح اختياري لعام 2025 خلال عام 2026، على أن يصبح الإفصاح إلزامياً بدءاً من عام 2027 عن عام 2026، بما يتوافق مع المعايير الدولية.


ومن جهته .. قال منتصر دوّاس الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد : إن الإفصاحات المناخية باتت أداة استراتيجية لقياس المخاطر وتحديد فرص التمويل..مؤكداً أن التحوّل نحو اقتصاد منخفض الكربون أصبح محوراً رئيسياً في توجيه الائتمان. 


وأوضح أن إصدار البنك لتقريره المناخي وقياس الانبعاثات المموّلة أتاح رؤية أوضح لمسار المخاطر والفرص، وأن البنك يواصل توسيع نطاق الإفصاح على مستوى المجموعة لتعزيز اتخاذ القرار المبني على بيانات دقيقة.


وتأتي مبادرة قرع الجرس لتسليط الضوء على الدور المتنامي للأسواق المالية في دعم المشروعات المستدامة وتمويل المبادرات البيئية التي تستهدف مواجهة التغير المناخي وحماية الموارد الطبيعية.
 

بورصة عمان مبادرة قرع الجرس العالمية الداعمة لقضايا المناخ والاستدامة لمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO الاتحاد العالمي للبورصات WFE بنك الاتحاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

محمد صلاح

حسام حسن أمام تحدٍ صعب.. محمد صلاح يغيب عن ودية كاب فيردي وسط أزمة غيابات بالجملة

الاهلي

صفقة الشتاء .. «ديباتي» على أعتاب الانتقال للأهلي مقابل 2 مليون دولار | تفاصيل

ترشيحاتنا

بيطري الشرقية

بيطري الشرقية يواصل أعمال التقصي الميداني بأسواق كفر صقر لدعم الحملة القومية للتحصين

بنتلي

بنتلي تنتج 500 سيارة سوبرسبورتس الجديدة فقط لدول الخليج والعالم

مرسيدس

تخفيض 50 ألف دولار على أسعار هذه السيارات من مرسيدس

بالصور

ليلى علوى تخطف الأنظار على السجادة الحمراء .. صور

ليلى علوى
ليلى علوى
ليلى علوى

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن
مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن
مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن

نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"

نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"
نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"
نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها؟

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..
ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..
ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..

فيديو

مرموش وخطيبته

من هي جوليان الجباس؟ مرموش يعود لمعسكر المنتخب بعد غياب بسبب خطوبته

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد