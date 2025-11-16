بورصة عمان تشارك بورصات العالم قرع الجرس دعما للمناخ والاستدامة

شاركت بورصة عمان اليوم /الأحد/ في مبادرة قرع الجرس العالمية الداعمة لقضايا المناخ والاستدامة، والتي تطلقها سنوياً المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) والاتحاد العالمي للبورصات (WFE)، وذلك بحضور بنك الاتحاد بوصفه أول شركة مدرجة في البورصة تصدر تقريراً مستقلاً للمناخ.



وأوضح مازن الوظائفي المدير التنفيذي لبورصة عمان، أن مشاركة البورصة تأتي بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ العالمي COP30 .. مؤكدا التزام البورصة بتعزيز الإفصاح عن المخاطر والفرص المناخية بين الشركات المدرجة، في ظل تزايد اهتمام المستثمرين عالمياً بالمعلومات المرتبطة بالتغير المناخي..مشددا على أن البورصة ستواصل العمل مع الشركاء المحليين والدوليين لدعم التمويل المستدام والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأشار الوظائفي إلى أن البورصة، وبعد إطلاق دليل الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي، ستتيح لشركات مؤشر ASE20 تقديم إفصاح اختياري لعام 2025 خلال عام 2026، على أن يصبح الإفصاح إلزامياً بدءاً من عام 2027 عن عام 2026، بما يتوافق مع المعايير الدولية.



ومن جهته .. قال منتصر دوّاس الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد : إن الإفصاحات المناخية باتت أداة استراتيجية لقياس المخاطر وتحديد فرص التمويل..مؤكداً أن التحوّل نحو اقتصاد منخفض الكربون أصبح محوراً رئيسياً في توجيه الائتمان.



وأوضح أن إصدار البنك لتقريره المناخي وقياس الانبعاثات المموّلة أتاح رؤية أوضح لمسار المخاطر والفرص، وأن البنك يواصل توسيع نطاق الإفصاح على مستوى المجموعة لتعزيز اتخاذ القرار المبني على بيانات دقيقة.



وتأتي مبادرة قرع الجرس لتسليط الضوء على الدور المتنامي للأسواق المالية في دعم المشروعات المستدامة وتمويل المبادرات البيئية التي تستهدف مواجهة التغير المناخي وحماية الموارد الطبيعية.

