خالد الغندور يكشف عن أسوء هدف في مرمي منتخب مصري عبر تاريخه.. تفاصييل

كشف الإعلامي خالد الغندور عن أسوء هدف في مرمي المنتخب المصري عبر تاريخه.

أسوء هدف في مرمي المنتخب المصري

وكتب خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"للأسف من أسوأ الأهداف اللي جت في مرمي المنتخب المصري عبر تاريخه تخيلوا كل دول لم يستطيعوا استخلاص الكرة من لاعب".

أبرز الغيابات عن لقاء منتخب مصر وكاب فيردي علي النحو التالي:

تقام غدا الإثنين مباراة تحديد المركز الثالث بين منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ونظيره كاب فيردي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.



وتلقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن خسارة أمام نظيره منتخب أوزبكستان بهدفين نظيفين في نصف نهائي دورة الإمارات الودية الدولية.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ونظيره منتخب كاب فيردي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في دورة الإمارات الودية الدولية.

ويسعى منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن لاستغلال اللقاء لإشراك عناصر جديدة وتجربة مزيد من اللاعبين في ظل الغيابات الحالية.

ويعاني منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن العديد من الغيابات التي تعصف بالفراعنة الكبار أمام نظيره منتخب كاب فيردي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في دورة الإمارات الودية الدولية.

عن القائمة لأسباب مختلفة، بين الإصابات والإجهاد وعدم الجاهزية.

وتشكل هذه الغيابات تحديًا كبيرًا للجهاز الفني، الذي يسعى لإنهاء مشاركته في البطولة بنتيجة إيجابية رغم الظروف الصعبة.

ويفتقد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن جهود نجمه الأول محمد صلاح، الذي قرر الجهاز الفني إراحته تجنبًا للإجهاد، خاصة بعد ضغط المباريات في الفترة الأخيرة.



ويغيب أحمد سيد زيزو وحمدي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد عبد المنعم بسبب إصابات مختلفة تمنعهم من المشاركة.

وتضم قائمة الغائبين كلًا من: أحمد عيد وإبراهيم عادل وإمام عاشور ومصطفى فتحي ومهند لاشين وعمرو الجزار.

ويستعد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في المغرب في المجموعة التي ضمت منتخبات جنوب افريقيا وأنجولا وزيمبابوي.